Євробачення-2017 у Києві: чи переплатили глядачі за квитки

Київське обласне тервідділення АМКУ відкрило справу про порушення конкурентного законодавства при продажу квитків на Євробачення -2017 у Києві.

Мета – з’ясувати, чи правомірно було включено сервісний збір та необов’язкові платні послуги у вартість квитка.

Пояснимо, чому справу відкрито лише зараз і що цьому передувало.

Іще у травні 2017 року громадянин Кравець Р.Ю. звернувся до АМКУ із заявою щодо порушення підприємством "В Тікет" норм конкурентного законодавства під час продажу квитків на фінал Євробачення 2017 шляхом включення до номінальної ціни квитка додаткових коштів – сервісного збору та додаткових послуг.

Тоді комітет відмовив заявнику у розгляді справи, оскільки не встановив факту недобросовісної конкуренції (введення в оману) з боку ПП "В Тікет".

Кваліфікація цієї статті потребує наявності конкурентів. А конкурентів у ПП "В Тікет" при продажу квитків на конкурс якраз і не було.

Не погодившись із цим рішенням, п. Кравець звернувся до суду з вимогою зобов’язати комітет все ж таки відкрити справу.

Після кількох рішень в різних інстанціях вже цього року Верховний суд визнав недійсним рішення АМКУ про відмову у розгляді справи.

Відтак, на виконання постанови суду АМКУ доручив Київському обласному територіальному відділенню розглянути заяву п. Кравця.

І при повторному дослідженні обставин спеціалістами нашого відділення було встановлено, що дії з нав’язування споживачам необов’язкових додаткових послуг під час реалізації квитків на Євробачення та включення до них необґрунтованих складових витрат мають ознаки зловживання монопольним становищем.

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Отримавши право приймати Євробачення у 2017 році, Національна суспільна телекомпанія України провела закупівлю послуг з продажу квитків на цей пісенний конкурс.

Переможцем тендеру стало ПП "В Тікет" із ціновою пропозицією 2 537 926,2 грн (з ПДВ) від загальної вартості реалізованих квитків, комісійною винагородою у розмірі 5,99 % та загальним розміром комісійної винагороди не більше ніж очікувана вартість закупівлі, яка розрахована "як 8 % від загальної суми реалізованих квитків".

До слова, закупівля не була безпроблемною. Інші учасники намагалися її оскаржити, оскільки пропонували нижчу вартість послуг, але були відхилені через недоліки тендерної документації.

Такі ж недоліки були виявлені і в документації переможця – ПП "В Тікет". Тому Антимонопольний комітет, як орган оскарження публічних закупівель, зобов`язав ПАТ "НСТУ" відмінити результати цієї закупівлі.

Не зважаючи на це НСТУ все ж підписала договір комісії із "В Тікет", пояснивши це так: "з метою недопущення зриву організації проведення та перенесення пісенного конкурсу Євробачення – 2017 до іншої країни, та відповідно, втрати Україною міжнародного іміджу та наданих фінансових гарантій".

За вказаним договором "В Тікет" було визначено єдиним суб’єктом господарювання, уповноваженим на продаж квитків на Євробачення.

У лютому 2017 року "В ТІКЕТ" на підставі власного дослідження запропонувало НСТУ вартість квитків на Євробачення, які були розглянуті та в подальшому зафіксовані в укладеному договорі комісії.

Найменування, кількість та вартість квитків на кожне з шоу програми Євробачення зафіксовано додатками до договору комісії.

Цим же договором "В Тікет" надавалося право додавати до номінальної вартості квитків, установленої ПАТ "НСТУ", суму сервісного збору, розмір якої обмежувався 6%, та плату за додаткові послуги, яка встановлювалася "В Тікет" самостійно, без обмежень.

Повернімося до заяви п. Кравця, який придбав квитки на пісенний конкурс. Вартість кожного становила 3749 грн, однак, окрім вказаної суми, ПП "В Тікет" нарахувало 224,94 грн сервісного збору та 374,9 грн за надання додаткових послуг.

Заявник зазначив, що він був змушений сплатити кошти за нав’язливі додаткові послуги та не мав можливості відмовитися від їх сплати під час оформлення квитків через мережу Інтернет, оскільки це була обов’язкова умова для їх купівлі.

Разом з цим, він повідомив, що будь-яких додаткових послуг не замовляв та вони йому не надавались з боку ПП "В Тікет".

У своїх поясненнях компанія зазначає, що за номерами замовлення квитків, про які йдеться у заяві, були надані такі додаткові послуги:

– формування електронного Квитка та його відправка Клієнту – вартість 337,50 грн;

– індивідуальне супроводження замовлення Клієнта оператором – вартість 37,50 грн.

Загальна вартість наданих додаткових послуг по даному замовленню становить 375 грн.

Однак жодного обґрунтування та переліку всіх складових додаткових послуг "В Тікет" надано не було.

У відповідь на вимогу комітету про надання інформації щодо калькуляції додаткових послуг та сервісного збору ПП "В Тікет" зазначило про їх відсутність.

Отже, споживачеві нав’язували додаткові послуги під час придбання квитків та встановлювали вартість цих послуг без будь-яких розрахунків витрат взагалі. Зрозуміло, що такі дії неможливі за умов існування конкуренції на відповідному ринку.

Тож Київське тервідділення АМКУ розпочинає розгляд справи за ознаками вчинення ПП "В Тікет" (зараз називається ПП "Бест шоу" та змінило місце реєстрації на Одесу) порушення у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку надання послуг з продажу квитків на пісенний конкурс Євробачення 2017.

Це могло призвести до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку.

Можливе покарання – штраф до 10% доходу за останній звітній рік.