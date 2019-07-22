Чи готова Україна приймати українців назад

В своей инаугурационной речи новый президент Владимир Зеленский сказал, что нашей стране нужны все украинцы, а тех из них, которые живут за рубежом, он приглашает возвращаться, чтобы строить новую, сильную и успешную Украину.

Призыв замечательный. "Привозите знания, опыт и ментальные ценности", — тоже хорошо сказано. Как это выглядит на практике?

Кроме умной головы на плечах, у этих людей есть еще какое-то имущество и финансовые активы. Наверняка они захотят привезти их с собой.

Здесь сразу же начинаются проблемы. Как это часто бывает — реализация правильных призывов упирается в существующие реалии.

Для начала поделюсь личным опытом. Несколько лет назад я перевез свою семью в Австрию и решил лучше понять, что такое заниматься бизнесом в ЕС.

Жил и работал какое-то время в экстремальном режиме, разрываясь между Украиной, Австрией и Францией. Однако в последнее время активное развитие нашего бизнеса в Украине потребовало моего постоянного присутствия здесь.

Решено было вернуться всей семьей на родину. На границе сразу же столкнулся с проблемой ввоза личных вещей. Если вы пробовали это сделать через нашу таможню, то согласитесь, что это, без преувеличения, "тихий ад".

Дело в том, что люди, которые переезжают в любую страну, временно или на ПМЖ, не всегда становятся на консульский учет, — сказывается общее недоверие к власти. В итоге вы не можете доказать, что имущество, которое вы ввозите, — ваши личные вещи при возвращении на родину.

Чтобы, например, завезти приобретенную в ЕС мебель, вам придется серьезно напрячься. Таможенники на границе натренированы брать взятки а не оказывать помощь гражданам. При перевозе личных вещей требование предъявить инвойс на бывший в употреблении товар или необходимость указать вес, чтобы рассчитать минимальную таможенную стоимость, мягко говоря, очень странные.

При этом при переезде в ЕС достаточно указать, что вы переезжаете, это ваши личные вещи и предъявить соответствующую карту ВНЖ. Все, что интересует таможенников стран ЕС, — отсутствие сигарет и алкоголя.

Если мы приглашаем людей, которые нам нужны для строительства экономики, почему не сделать этот процесс для них максимально комфортным?

Например, создать подзаконный акт, который будет определять: если у человека есть карточка ВНЖ или ПМЖ, и он может показать по паспорту, что он выезжал и основное время находился за рубежом, то ему разрешается перевезти какой-то определенный набор мебели и личных вещей. Достаточно просто, не правда ли?

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Можно сказать, что это мелочи. Действительно, это не самая важная проблема. Гораздо важнее обеспечить перевод денег в Украину из-за рубежа. Не секрет, что во время событий 2013-2014 годов и в первое время после революции люди снимали огромные суммы с банковских счетов и переводили их за рубеж.

Когда публикуются оценки, сколько у населения денег, от этой цифры можно смело отнимать 20% — средства, которые были вывезены за рубеж.

Речь идет не только про беглых чиновников и записных коррупционеров, которые пытались спрятать награбленное. Любой человек, который занимается бизнесом, воспринимает социальные катаклизмы как угрозу заработанным средствам.

Так вот: сейчас многие не прочь вернуть эти средства назад, чтобы они работали на украинскую экономику. Как это сделать? По 10 тыс евро не навозишься. Доказать происхождение очень тяжело, потому что средства снимались непрозрачно, вывозились тем более непрозрачно.

У нас только в феврале 2019 года вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", согласно которому отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции. Теперь для физлиц установлен лимит до 50 тыс евро в год.

Что делать тем, у кого за рубежом лежит больше 50 тыс евро? Что происходило в 2014 году, когда управление НБУ по выдаче лицензий было расформировано? Теоретически возможность перевести деньги была, практически — не было. Легально вернуть переведенные тогда средства невозможно. Как с этим быть?

Если у людей лежат деньги на счетах в банках стран Евросоюза, почему бы не разрешить переводить их в Украину без юридических последствий? Дело в том, что доказать легальное происхождение этих денег сейчас трудно.

С помощью постановления Нацбанка можно было бы легко провести такую либерализацию. Так мы покажем готовность принимать деньги украинских граждан, которые могут доказать, что у них были карточки ВНЖ или ПМЖ. Более того — не требовать с них никаких налоговых выплат.

Огромное количество средств наших соотечественников за рубежом имеет отнюдь не коррупционное или преступное происхождение. Как людям переводить эти деньги в Украину — для многих это вопрос номер один.

Чтобы превратить благое пожелание о возвращении украинцев на родину в массовое явление, нужно заняться таким вот практическим вопросом.