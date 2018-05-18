МВФ Україні: "Асталавіста, бейбі"

Деньги есть. Но вы держитесь. Без них.

Асталависта бейби, должен сказать МВФ. Прочитав очередную порцию патриотический сентенций от Администрации президента, где снова настаивают на суверенном праве на коррупцию. И продолжают упорствовать, не давая вето международным экспертам.

Конечно же, МВФ привык общаться со странами третьего мира. И там всегда у власти "специфический контингент". Как только приходят нормальные люди, страна делает рывок, выполняет программу МВФ и больше не возвращается к Фонду.

Но так бывает редко.

В основном при власти в таких странах персонажи, которые о себе переживают гораздо больше, чем о развитии страны. И готовы до конца отстаивать свое суверенное право воровать.

Переговоры про создание антикоррупционного суда идут уже почти год. И весь год ключевой вопрос — именно право вето.

Иностранные кредиторы, советники украинская общественность насмотрелась на то, как украинские судьи преодолевали вето общественников при выборе Верховного Суда. Судебная круговая порука — сильная вещь. И повторять такое не хотят.

Поэтому право вето должно быть безусловным. Как его пропишут — тут уже флаг в руки украинским юристам. Но оно должно быть. Беспрекословное право вето. Чтобы приличные люди отбирали приличных людей.

И да, в нашем случае иностранный эксперт, которого выберет МВФ или ЕС, по определению приличный человек. Потому что он никак, совершенно, не завязан в украинской коррупции. И кем бы он ни был он уже стоит на ступень выше в эволюционном развитии, чем средний украинский судья.

Почему вето так важно? Именно по той же причине, по которой нам понадобился антикоррупционный суд. Потому что судебная система полностью коррумпирована. А в стране отсутствует верховенство права.

Сама коррумпированная система не может очистить себя от коррупции. Это просто противоестественно. Так не бывает. Поэтому и надо создать суд с нуля. Но если дать право его формировать тем же коррумпированным судьям, то они просто включат туда своих же коррумпированных друзей. И шанс будет утерян.

Будет профанация. Профанация очень дорого стоит. Прежде всего она забирает время. Которого у нас нет. И значит она не допустима. И это прекрасно понимают в МВФ.

Поборет ли сам по себе правильно созданный антикоррупционный суд коррупцию. Нет. Потому что у коррупционеров будет еще множество шансов вставить палки в колеса.

Суд будет еще долго формироваться. Это время. Его будут максимально затягивать. Да и одними посадками вопрос не решить.

Да, нужна дерягуляция. Уменьшение влияния силовиков и чиновников, повышать зарплаты депутатам и госслужащим, особенно руководителям госкомпаний. Это все необходимо. Но без посадок ничего не будет.

Коррупция должна стать опасной. Сейчас коррупционер рискует только неприятными моментами, когда его могут сначала задержать (потом правда отпустить) и потом уволить с работы. Эти риски слишком малы.

Эти люди идут туда, чтобы воровать. И для них нет ничего страшного, если их уволят за воровство. Ведь тогда они успеют хоть что-то украсть. Без воровства для них это просто не имеет значения.

А значит надо создать для них риск тюрьмы. А значит без нового Антикоррупционного Суда победить коррупцию, уменьшив ее в разы, просто невозможно.

Нет вето — нет денег. Это все. Это основа основ. И по-другому не будет. МВФ может ждать. Пока украинская власть образумится. Это украинская власть ждать не может. Потому что часы тикают.

Время внешних выплат приходит. Равно как и выборы. И идти на выборы с гривной по 50 — это самоубийство.

Даже большее, чем отдых на Сейшелах или Мальдивах. И МВФ это понимает. В МВФ устали от наших наперсточников. И поэтому больше не сядут играть краплеными картами. И будут ждать.

Никто не даст денег за принятия закона без вето. Это принципиальная позиция, которую МВФ пытается донести совсем уж не дипломатичными методами во всех интервью и всех пресс-релизах.

И каждый день без принятия суда дорого стоит Украине. Но это будет оправдано. Потому что коррупция стоит нашей стране в разы дороже. И это понимают в МВФ.

Осталось, чтобы это поняли и украинские избиратели.

Оригинал публикации — на странице автора Facebook