Китайський "сюрприз" для українських будівельників

Засилля китайської продукції у вітчизняних магазинах вже стало звичним явищем для пересічного українця.

Але тепер китайські фірми заходять в Україну не лише зі своїми товарами, а й як підрядники у великі інфраструктурні проекти в дорожній, портовій, залізничній та енергетичній галузях.

Не так давно, восени 2017 року, Укравтодор підписав кілька контрактів з китайськими компаніями - вперше в історії незалежної України.

Сьогодні, напевно, кожна десята інфраструктурна новина прямо або побічно пов'язана саме з Китаєм.

Чи означає це, що скоро азіатський гігант стане основам підрядником на ринку будівництва України?

Активізація інтересу китайських фірм до проектів в Україні і справді набирає обертів. Цьому є кілька причин.

По-перше, раніше іноземні підрядники взагалі мало подавалися на тендери, якщо ми говоримо про проекти в дорожній сфері.

До масштабного приходу в Україну міжнародних фінансових організацій (МФО) з їх прозорими правилами торгів і реалізації контрактів зарубіжні гравці боялися нашого інституційного середовища.

Також іноземні фірми були налякані корупційними ризиками - мало хто готовий заходити в країну, якщо внаслідок якогось інциденту з хабарями там можна залишити свою ділову репутацію. Але сьогодні контракти, що фінансуються МФО, змогли прибрати таку проблему.

Інше, чого могли побоюватися закордонні компанії - це відсутність виплат. Україна ніколи не була у фаворі у міжнародних рейтингових агентств, на які можуть орієнтуватися іноземні фірми.

Наприклад, у нас є кейси поточної оплати робіт підрядникам, які будували дороги до Євро-2012.

І якщо вітчизняні компанії якось звикли і готові брати на себе такі ризики, іноземні фірми дуже довгий час боялися замість справедливої оплати отримати безнадійну заборгованість, яку потім довелося б відображати у збитках. Але наразі ця проблема також вирішилася.

Коли мова йде про проекти МФО, підряднику платить не "Укравтодор" або будь-яка інша державна структура, а безпосередньо банк-кредитор. Значить у разі сумлінного виконання своїх зобов'язань з боку будівельної компанії, гроші на її рахунки надійдуть точно в строк і в повному обсязі.

Третя причина сплеску - це просто відкриття ринку.

В цілому китайці і європейці мають дуже різні підходи до бізнесу. Не кажучи вже про американців.

Наприклад, нам важливо отримати товар або послугу якісно, недорого і швидко. Щодо американців, критерій швидкості виходить на перший план, тоді як загальний набір ключових факторів залишається аналогічним. Але ось з Китаєм справи йдуть трохи інакше.

Бізнесмени з Піднебесної завжди орієнтовані на максимально довгостроковий результат.

У той час, коли американець підписав би контракт через тиждень, а європеєць - через місяць, китайські підприємці можуть вести переговори не один рік.

Тому що в їх висококонтекстуальній культурі факт взаємної поваги і налагодження міцних відносин вартує набагато дорожче, ніж можливість отримати прибуток тут і зараз. Зате якщо китайці зуміли розгледіти потенціал в нашій країні, це говорить про дуже великі перспективи для роботи.

Звичайно, інше важливе питання: що таке співробітництво дасть українським компаніям.

Працювати з китайськими фірмами може бути дуже вигідно. По-перше, сьогодні багато компаній з Китаю мають широку експертизу в будівництві.

Спочатку вони набивають руку вдома, поки будують найдовші мости, найскладніші розв'язки або найширші дороги.

Потім пропонують свій досвід за кордоном. Причому орієнтовані на довгострокове партнерство замість одноразового заробітку, роблять це по дуже навіть привабливими цінами, завдяки яким і виграють тендери.

Друге, на що варто акцентувати увагу, це вплив безпосередньо на українську будівельну галузь, яка дуже занепокоїлася виходом китайських гравців на ринок.

І це зрозуміло, адже тепер деяким українським компаніям доведеться постаратися - почати використовувати нові технології, оновити техніку і так далі. Інакше вони не зможуть виграти цінову конкуренцію у китайських колег.

Разом з тим, ми говоримо про можливість переймати кращі іноземні практики, які точно будуть корисними.

Досі українські будівельники жили в природному протекціоністському середовищі, яке все одно не йшло їм на користь. Тому сьогодні зміни і нові бенчмарки точно не зашкодять.

Можливо, вони навпаки відкриють перед будівельниками нові горизонти і будуть мотивувати їх працювати не тільки в Україні.

Ще один момент - це робочі місця для людей.

При реалізації великих проектів, китайці також залучають українців як робочу силу. А їх фірми користуються послугами українських компаній для зовсім різних цілей - від оренди авто або готелів інженерам до сервісного обслуговування певної техніки. Все це позитивно впливає на економку.

Звичайно, не можна не згадати про потенціал до майбутньої співпраці. Так, сьогодні Китай має, в тому числі, відносно дешевий кредитний та інвестиційний ресурс.

Це означає, що в майбутньому ми зможемо на взаємовигідних умовах реалізовувати навіть найскладніші проекти, на які сьогодні Україна не має коштів навіть при наявності серйозної складової у вигляді економічної вигоди та бажання.

Вихід китайських компаній на український будівельний ринок дав привід для розмов і навіть серйозних переживання як з боку бізнесу, так і простих громадян.

Зараз ми точно не говоримо про якусь глобальної експансію та ризики для України. Навпаки, це лише новий етап співпраці, який повинен привести до більшої інтенсифікації відносин між країнами, а також стати стимулом до розвитку для національних компаній.