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Маск і пантеон старих богів

Маск і пантеон старих богів

Україна стане найкращою у чому завгодно, якщо поставить перед собою мету і проявить колосальну завзятість. (Рос.)
Середа, 14 лютого 2018, 16:11
Артем Гудков
директор Pan-African Trading Alliance

Прошла неделя с момента запуска Falcon Heavy.

Эта новость по-настоящему взорвала глобальную сеть.

В наше время нечасто появляются позитивные новости такого масштаба.

Журналисты, специалисты, эксперты и причастные к ним лица вдоль и поперек изъездили эту тему. Нашлись и сдержанные критики, что тоже неплохо — хвалебных од Илону Маску и так было предостаточно.

Все оценивали событие либо с позиции Маска — какой он молодец, либо с позиции человечества — Марс как глобально собирательный образ космоса стал еще чуточку ближе. Однако что это событие означает для Украины?

В жизни украинцев критически мало позитива и причин для гордости за себя и свою страну. Именно поэтому мы с остервенением держимся за все значимые достижения, даже за те, которые таковыми давно не являются.

Верить в мифы о величии и значимости нашей страны, о ее существенной роли на мировой арене — это единственное, что у нас осталось. Поэтому вот уже 26 лет мы не можем распрощаться с этими мифами.

На мой взгляд, запуск Falcon Heavy забил последний гвоздь в крышку гроба одного из таких мифов — мифа о том, что наши ракетоносители самые лучшие. Мы отрицаем очевидное: мир изменился и продолжает меняться.

Мы — нация пожарников, мы тушим там, где начинает гореть. Мы не умеем прогнозировать и предотвращать пожары. Мы реагируем только на огонь. Мы врем друг другу и себе. В нашей стране это стало нормой, но ложь — хлипкий фундамент для строительства. Может, поэтому у нас ничего не выходит?

Правда в том, что наше ракетостроение, наши лучшие в мире черноземы и наше выгодное географическое положение — это набор привычных для нас мифов.

Гидропонные фермы, искусственное мясо, Falcon Heavy с Hyperloop ставят под сомнение и без того немногочисленные предметы украинской национальной гордости. Мы же, упорно подгребая осколочки под себя, продолжаем гордиться.

В запуске Falcon Heavy есть две новости для Украины. Новость плохая: если мы думаем, что мы в чем-то лучше других, то нет. Это иллюзия, разрушение которой — лишь вопрос времени. Новость хорошая: любой может стать лучшим в чем угодно, если поставит перед собой цель и проявит колоссальное упорство.

Мне кажется, что хорошая сторона для нас гораздо важнее и ценнее. Чем быстрее мы распрощаемся с мифами, перестанем утешать свое уязвленное самолюбие и начнем с чистого листа, как это сделали в свое время Израиль, Южная Корея, Сингапур, Япония, тем быстрее мы начнем развиваться.

Маск доказал, что компетенцию и значимость любого можно поставить под сомнение и сделать лучше, чем делают признанные профи. То, что творят эти "выскочки" и "самоучки", демонстрирует всему миру: время старых богов прошло, на смену им идут новые, и с каждым годом их становится больше.

Это время возможностей, и мы сами выбираем путь развития. Осталось решить, в чем именно мы хотим стать лучшими, и стать ими.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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Економічна правда
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