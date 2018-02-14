Маск і пантеон старих богів

Прошла неделя с момента запуска Falcon Heavy.

Эта новость по-настоящему взорвала глобальную сеть.

В наше время нечасто появляются позитивные новости такого масштаба.

Журналисты, специалисты, эксперты и причастные к ним лица вдоль и поперек изъездили эту тему. Нашлись и сдержанные критики, что тоже неплохо — хвалебных од Илону Маску и так было предостаточно.

Все оценивали событие либо с позиции Маска — какой он молодец, либо с позиции человечества — Марс как глобально собирательный образ космоса стал еще чуточку ближе. Однако что это событие означает для Украины?

В жизни украинцев критически мало позитива и причин для гордости за себя и свою страну. Именно поэтому мы с остервенением держимся за все значимые достижения, даже за те, которые таковыми давно не являются.

Верить в мифы о величии и значимости нашей страны, о ее существенной роли на мировой арене — это единственное, что у нас осталось. Поэтому вот уже 26 лет мы не можем распрощаться с этими мифами.

На мой взгляд, запуск Falcon Heavy забил последний гвоздь в крышку гроба одного из таких мифов — мифа о том, что наши ракетоносители самые лучшие. Мы отрицаем очевидное: мир изменился и продолжает меняться.

Мы — нация пожарников, мы тушим там, где начинает гореть. Мы не умеем прогнозировать и предотвращать пожары. Мы реагируем только на огонь. Мы врем друг другу и себе. В нашей стране это стало нормой, но ложь — хлипкий фундамент для строительства. Может, поэтому у нас ничего не выходит?

Правда в том, что наше ракетостроение, наши лучшие в мире черноземы и наше выгодное географическое положение — это набор привычных для нас мифов.

Гидропонные фермы, искусственное мясо, Falcon Heavy с Hyperloop ставят под сомнение и без того немногочисленные предметы украинской национальной гордости. Мы же, упорно подгребая осколочки под себя, продолжаем гордиться.

В запуске Falcon Heavy есть две новости для Украины. Новость плохая: если мы думаем, что мы в чем-то лучше других, то нет. Это иллюзия, разрушение которой — лишь вопрос времени. Новость хорошая: любой может стать лучшим в чем угодно, если поставит перед собой цель и проявит колоссальное упорство.

Мне кажется, что хорошая сторона для нас гораздо важнее и ценнее. Чем быстрее мы распрощаемся с мифами, перестанем утешать свое уязвленное самолюбие и начнем с чистого листа, как это сделали в свое время Израиль, Южная Корея, Сингапур, Япония, тем быстрее мы начнем развиваться.

Маск доказал, что компетенцию и значимость любого можно поставить под сомнение и сделать лучше, чем делают признанные профи. То, что творят эти "выскочки" и "самоучки", демонстрирует всему миру: время старых богов прошло, на смену им идут новые, и с каждым годом их становится больше.

Это время возможностей, и мы сами выбираем путь развития. Осталось решить, в чем именно мы хотим стать лучшими, и стать ими.