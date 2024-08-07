Відповідальність перед клієнтами та партнерами, реінтеграція суспільства до ветеранів: досвід UKRSIBBANK BNP Paribas Group

– Ми надзвичайно шануємо наших захисників та захисниць, ветеранів та їхні надзвичайні зусилля щодо захисту України, нашого життя та добробуту. Ми також усвідомлюємо, що після завершення війни вони будуть відігравати важливу роль у відбудові України. І наше завдання – адаптувати суспільство до ветеранів.
Наразі ми підтримуємо близько 100 мобілізованих працівників, які служать у Силах оборони України. Щоб полегшити реінтеграцію, ми вже запустили програму для ветеранів "We’re Proud", яка охоплює:
відновлення кар’єри: ми пропонуємо ветеранам цільове навчання та підтримку в працевлаштуванні;
комплексну медичну та психологічну допомогу;
дружній робочий простір: адаптуємо робочі місця, відділення та головний офіс;
корпоративну культуру: ми навчаємо співробітників, як спілкуватися та підтримувати колег та надавати якісний сервіс клієнтам-ветеранам;
обмін знаннями та особистий розвиток: заохочуємо ветеранів ділитися своїм унікальним досвідом і висновками з іншими працівниками;
спеціалізовані банківські послуги: ми працюємо над розробкою окремих банківських послуг та програм, які будуть адаптовані до потреб ветеранів;
підтримку сімей ветеранів, включно з медичною та психологічною допомогою.
Ми також працюємо над оновленням нашого вебсайту і комунікацій, щоб ветерани знали про можливості працевлаштування в банку. Спеціальні тренінги й програми адаптації допомагають їм ефективно інтегруватися в наш колектив, переорієнтувати свої навички та знайти нові можливості для розвитку.
Наша програма довгострокова і всебічна і вона охоплює не тільки потреби співробітників і клієнтів, але й партнерів. Ми постійно вдосконалюємо наші ініціативи, щоб забезпечити сталий розвиток компанії та суспільства загалом.
Сертифікація "Friendly to Veterans" (Дружні до ветеранів – ред.) передбачає, що наш банк активно працює над створенням сприятливого середовища для працевлаштування ветеранів. В межах цієї ініціативи наша команда провела серію спеціальних тренінгів. Ці тренінги були орієнтовані не лише на ветеранів, але й на менеджерів, які займаються підбором персоналу. Вони охоплювали навчання з ефективного процесу найму ветеранів, їх адаптації в робочому середовищі та інтеграції в колектив. Відгуки від наших співробітників підтверджують, що ці тренінги виявилися дуже практичними та корисними в повсякденній роботі. Вони допомогли покращити процес інтеграції ветеранів у колектив і забезпечити комфортне середовище для їхньої роботи.
Крім того, для клієнтів нашого банку важливим є забезпечення інклюзивності відділень. Це охоплює адаптацію фізичного простору відділень для зручності людей з інвалідністю. Ми також розпочали реалізацію спеціальних фінансових програм, які охоплюють партнерство з програмами, що пропонуються платформою "Дія". Ми беремо участь у програмах роз’яснювальної та ознайомчої роботи, що допомагає нашим клієнтам краще зрозуміти, як скористатися доступними фінансовими послугами.
Що стосується партнерів, ми активно співпрацюємо з організаціями, що займаються реінтеграцією ветеранів, зокрема з Veteran Hub та іншими. Наша мета – обмін досвідом і впровадження нових ініціатив, які можуть допомогти в інтеграції ветеранів у бізнес-середовище. Ми також плануємо працювати з партнерами, які інтегрують ветеранів у свої колективи, щоб покращити їхні можливості адаптації та ефективності бізнесу.
Кількість працевлаштованих ветеранів поки що невелика. Основне повернення ветеранів очікується після завершення війни, коли захисники та захисниці будуть заново адаптуватись до мирного життя і буде важливо, щоб суспільство вже було готове до цього. Адже змінитися має сам соціум. Наразі ми вже маємо досвід успішної реінтеграції деяких наших колег, які демобілізовані, і колективи були готовими – створили комфортні умови для адаптації захисників.
Наразі ми також активно вивчаємо досвід великих компаній, які мають більше практики в роботі з ветеранами. Цей досвід допомагає нам впроваджувати найкращі практики для нашого банку. Ми плануємо далі розвивати цей напрям та інтегрувати нові ініціативи, що можуть бути корисними для наших співробітників та клієнтів.
Важливо також зазначити, що на цю мить ми зосереджені на забезпеченні можливостей фінансування та енергонезалежності для наших клієнтів. Це є пріоритетом у нашій діяльності, оскільки ми прагнемо підтримувати наших клієнтів у важливих фінансових аспектах їхнього життя та розвитку бізнесу.
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