Відповідальність перед клієнтами та партнерами, реінтеграція суспільства до ветеранів: досвід UKRSIBBANK BNP Paribas Group

– З початком повномасштабної війни UKRSIBBANK, як і всі банки, зіштовхнувся з новими викликами. З першого дня великої війни наш пріоритет – забезпечення безперервності бізнесу та обслуговування клієнтів. Це залишається нашим основним фокусом і сьогодні.

Одним із перших кроків було забезпечення безпеки персоналу банку, захисту даних і критичних систем. Також ми розгорнули резервний дата-центр закордоном, що стало можливим завдяки змінам у регулюванні Національного банку України. Важливим завданням було забезпечення безперебійної роботи критичного персоналу та систем банку в будь-яких умовах. Кібербезпека також є нашим щоденним пріоритетом.

Національний банк запровадив та продовжує запроваджувати нові регуляції для забезпечення макроекономічної стабільності, і ми докладаємо всіх зусиль для їх виконання, особливо у сфері захисту даних і систем. Ми забезпечили альтернативні та резервні джерела електроживлення для наших офісів, відділень, дата-центрів. Також забезпечили альтернативні канали зв'язку, зокрема супутниковий.