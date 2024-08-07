Відповідальність перед клієнтами та партнерами, реінтеграція суспільства до ветеранів: досвід UKRSIBBANK BNP Paribas Group

PROMOTED
07 серпня 2024

У період великої війни, масових атак енергооб’єктів, відключень світла, кіберзагроз забезпечення безперебійної роботи бізнесу стає критично важливим, особливо в такій важливій сфері, як банкінг. Це не лише питання корпоративної соціальної відповідальності, але й можливість для сталого розвитку та залучення нових інвестицій.

Наталія Савчук, заступниця голови правління та операційна директорка UKRSIBBANK BNP Paribas Group, пояснює, як банк забезпечує безперервність обслуговування клієнтів, а також, які ініціативи спрямовані на відповідальність перед суспільством, зокрема й такі, як програма реінтеграції суспільства до ветеранів "We’re Proud".

– Як війна вплинула на операційну діяльність UKRSIBBANK? Як змінився фокус стратегії?

– З початком повномасштабної війни UKRSIBBANK, як і всі банки, зіштовхнувся з новими викликами. З першого дня великої війни наш пріоритет – забезпечення безперервності бізнесу та обслуговування клієнтів. Це залишається нашим основним фокусом і сьогодні.
Одним із перших кроків було забезпечення безпеки персоналу банку, захисту даних і критичних систем. Також ми розгорнули резервний дата-центр закордоном, що стало можливим завдяки змінам у регулюванні Національного банку України. Важливим завданням було забезпечення безперебійної роботи критичного персоналу та систем банку в будь-яких умовах. Кібербезпека також є нашим щоденним пріоритетом.
Національний банк запровадив та продовжує запроваджувати нові регуляції для забезпечення макроекономічної стабільності, і ми докладаємо всіх зусиль для їх виконання, особливо у сфері захисту даних і систем. Ми забезпечили альтернативні та резервні джерела електроживлення для наших офісів, відділень, дата-центрів. Також забезпечили альтернативні канали зв'язку, зокрема супутниковий.

– Які конкретні ініціативи або програми реалізує банк для забезпечення безперебійності надання послуг клієнтам? Чи інвестує банк в енергетичну незалежність клієнтів та власну?

– Наразі працює понад 200 відділень банку, і всі вони забезпечені генераторами та альтернативними каналами зв'язку. У нас на сьогодні в наявності 261 генератор з підмінним фондом для критичних будівель та офісів. Генератори працюють і по 8 годин або більше, тому ми маємо резервний фонд для оперативного реагування на можливі пошкодження.
Усі відділення забезпечені альтернативними каналами зв'язку, а критичні – супутниковим зв'язком. Це виключно інвестиції банку, спрямовані на забезпечення надійної роботи в умовах війни. Ми продовжуємо інвестувати в нове обладнання та підтримувати план безперервності.

– Які ключові аспекти розвитку є найважливішими для вашого банку?

– Основним нашим пріоритетом залишається надання високоякісних послуг клієнтам. Ми розвиваємо цифрові канали, переводимо максимально послуги в онлайн-формат для зручності клієнтів. Крім того, ми підтримуємо енергонезалежність громадян і компаній, пропонуючи пільгові кредити на енергоефективні проєкти. Зокрема, ми підписали разом з іншими банками та НБУ Меморандум про кредитування проєктів, спрямованих на енергонезалежність компаній на пільгових умовах.

– Як банк забезпечує безпеку співробітникам в умовах повітряних тривог та обстрілів українських міст: адже відділення банку працюють і в таких містах як Харків, Херсон, Суми?

– Відділення банку функціонують у всіх зазначених містах, і ми постійно працюємо над забезпеченням насамперед безпеки наших співробітників. Ми використовуємо різні підходи, залежно від можливостей та локації кожного відділення. Там, де це було технічно можливим, ми організували укриття для наших співробітників і вони (укриття – ред.) сертифіковані до необхідних стандартів. 
У тих випадках, коли умови для створення укриття в межах відділення були відсутні, ми забезпечили наших співробітників інформацією про найближчі укриття, а також про умови їх використання. У деяких випадках ми інвестували кошти в обладнання та покращення найближчих сертифікованих укриттів, щоб забезпечити їх відповідність стандартам і доступність як для наших співробітників, так і для мешканців прилеглих районів.
Наприклад, у Вінниці ми модернізували укриття, яке не використовувалося вже десятки років, щоб воно стало комфортним і безпечним для наших співробітників та місцевих мешканців. Ми інвестували кошти в ремонт та модернізацію цього укриття, забезпечивши його належний стан.

– Як адаптовані відділення банку для клієнтів і робочий простір для співробітників, які мають інвалідність?

– Що стосується адаптації відділень до стандартів інклюзивності, ми імплементуємо рекомендації Національного банку України. До кінця року більшість наших відділень будуть адаптовані відповідно до інклюзивних стандартів. Це охоплює адаптацію вхідної групи, пересування всередині відділень, а також меблі у відділенні, які повинні бути доступними для людей з інвалідністю, наприклад, для тих, хто використовує крісла колісні.
Наразі три наші головні офіси в Києві у стані оновлення, щоб відповідати стандартам інклюзивності. Це включає як фізичні аспекти, як-то відстані між меблями та доступ до всіх зон в середині офісу, так і елементи дизайну, які забезпечують комфорт і доступність для всіх співробітників і клієнтів.
Адаптація приміщень здійснюється відповідно до державних будівельних норм, які детально прописують всі вимоги, включно з нахилом пандусів та іншими параметрами. Кожне відділення сертифікується відповідно до цих норм після завершення адаптації.

– Наразі в суспільстві є потреба підтримки захисників і захисниць. Розкажіть, чи має UKRSIBBANK такі програми підтримки?

– Ми надзвичайно шануємо наших захисників та захисниць, ветеранів та їхні надзвичайні зусилля щодо захисту України, нашого життя та добробуту. Ми також усвідомлюємо, що після завершення війни вони будуть відігравати важливу роль у відбудові України. І наше завдання – адаптувати суспільство до ветеранів.
Наразі ми підтримуємо близько 100 мобілізованих працівників, які служать у Силах оборони України. Щоб полегшити реінтеграцію, ми вже запустили програму для ветеранів "We’re Proud", яка охоплює: 
відновлення кар’єри: ми пропонуємо ветеранам цільове навчання та підтримку в працевлаштуванні;
комплексну медичну та психологічну допомогу;
дружній робочий простір: адаптуємо робочі місця, відділення та головний офіс;
корпоративну культуру: ми навчаємо співробітників, як спілкуватися та підтримувати колег та надавати якісний сервіс клієнтам-ветеранам;
обмін знаннями та особистий розвиток: заохочуємо ветеранів ділитися своїм унікальним досвідом і висновками з іншими працівниками;
спеціалізовані банківські послуги: ми працюємо над розробкою окремих банківських послуг та програм, які будуть адаптовані до потреб ветеранів;
підтримку сімей ветеранів, включно з медичною та психологічною допомогою.
Ми також працюємо над оновленням нашого вебсайту і комунікацій, щоб ветерани знали про можливості працевлаштування в банку. Спеціальні тренінги й програми адаптації допомагають їм ефективно інтегруватися в наш колектив, переорієнтувати свої навички та знайти нові можливості для розвитку.
Наша програма довгострокова і всебічна і вона охоплює не тільки потреби співробітників і клієнтів, але й партнерів. Ми постійно вдосконалюємо наші ініціативи, щоб забезпечити сталий розвиток компанії та суспільства загалом.
Сертифікація "Friendly to Veterans" (Дружні до ветеранів – ред.) передбачає, що наш банк активно працює над створенням сприятливого середовища для працевлаштування ветеранів. В межах цієї ініціативи наша команда провела серію спеціальних тренінгів. Ці тренінги були орієнтовані не лише на ветеранів, але й на менеджерів, які займаються підбором персоналу. Вони охоплювали навчання з ефективного процесу найму ветеранів, їх адаптації в робочому середовищі та інтеграції в колектив. Відгуки від наших співробітників підтверджують, що ці тренінги виявилися дуже практичними та корисними в повсякденній роботі. Вони допомогли покращити процес інтеграції ветеранів у колектив і забезпечити комфортне середовище для їхньої роботи.
Крім того, для клієнтів нашого банку важливим є забезпечення інклюзивності відділень. Це охоплює адаптацію фізичного простору відділень для зручності людей з інвалідністю. Ми також розпочали реалізацію спеціальних фінансових програм, які охоплюють партнерство з програмами, що пропонуються платформою "Дія". Ми беремо участь у програмах роз’яснювальної та ознайомчої роботи, що допомагає нашим клієнтам краще зрозуміти, як скористатися доступними фінансовими послугами.
Що стосується партнерів, ми активно співпрацюємо з організаціями, що займаються реінтеграцією ветеранів, зокрема з Veteran Hub та іншими. Наша мета – обмін досвідом і впровадження нових ініціатив, які можуть допомогти в інтеграції ветеранів у бізнес-середовище. Ми також плануємо працювати з партнерами, які інтегрують ветеранів у свої колективи, щоб покращити їхні можливості адаптації та ефективності бізнесу.
Кількість працевлаштованих ветеранів поки що невелика. Основне повернення ветеранів очікується після завершення війни, коли захисники та захисниці будуть заново адаптуватись до мирного життя і буде важливо, щоб суспільство вже було готове до цього. Адже змінитися має сам соціум. Наразі ми вже маємо досвід успішної реінтеграції деяких наших колег, які демобілізовані, і колективи були готовими – створили комфортні умови для адаптації захисників.
Наразі ми також активно вивчаємо досвід великих компаній, які мають більше практики в роботі з ветеранами. Цей досвід допомагає нам впроваджувати найкращі практики для нашого банку. Ми плануємо далі розвивати цей напрям та інтегрувати нові ініціативи, що можуть бути корисними для наших співробітників та клієнтів.
Важливо також зазначити, що на цю мить ми зосереджені на забезпеченні можливостей фінансування та енергонезалежності для наших клієнтів. Це є пріоритетом у нашій діяльності, оскільки ми прагнемо підтримувати наших клієнтів у важливих фінансових аспектах їхнього життя та розвитку бізнесу.
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