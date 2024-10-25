Переваги інвестування в судноплавний бізнес і ключові аспекти менеджменту морських суден

За підтримки PROFY Ship Management аnd Ship Trade House
25 жовтня 2024
Морські перевезення – основа глобальної торгівлі, що забезпечує найбільш ефективне транспортування великого обсягу товарів і ресурсів по всьому світу. Попри надважливу роль в економіці, сфера судноплавства залишається недооціненим, але перспективним інструментом для інвесторів. Розглянемо, як інвестиції в судноплавний бізнес можуть стати вигідними та що слід знати про управління морськими суднами.

Чому інвестувати в судноплавний бізнес вигідно

За даними Міжнародної палати судноплавства, майже 90% світової торгівлі здійснюється за допомогою морських перевезень.
Ця індустрія налічує близько 50 тисяч торговельних суден, що зареєстровані у понад 150 країнах, та більш ніж мільйон моряків, які працюють цілодобово. Попри вартість сучасних комерційних суден, що може сягати сотень мільйонів доларів, морські перевезення залишаються найефективнішим видом транспортування товарів.
Простий приклад важливості морської логістики – аварія контейнеровоза "Ever Given" у Суецькому каналі у 2021 році, після якої страхова компанія Allianz оцінила збитки від блокування каналу для світової економіки в $6 – 10 млрд на тиждень.
Судноплавний бізнес сьогодні – це один з найбільш стабільних та перспективних напрямів для інвестицій. Навіть після глобальних фінансових криз, враховуючи регрес 2008-2009 років, галузь дуже швидко відновилася та почала знову нарощувати обсяги перевезень.
Один із прикладів успішного розвитку в цій галузі – це співпраця української та грецької компанії, що побудована на взаємодії та розподілі функціональних обов’язків комерційного та технічного управління суднами. Технічним управлінням керує українська компанія Profy Ship Management. Вона заснована у 1996 році та має досвід управління суднами вантажопідйомністю від 1000 до 120 000 тонн. 
Українські спеціалісти та інженери відомі за їх професійні компетенції в морській індустрії, що конкурентно поєднуються з бюджетною вартістю їхніх послуг. А комерційне управління в цій синергії здійснює партнерська компанія Ship Trade House, зареєстрована в Афінах і відкрита у 2009 році. Вона спеціалізується на питаннях фінансування, кредитування, процедурі купівлі-продажу суден від А до Я та має розвинуту мережу контактів судно- та вантажовласників для укладання комерційних угод, співпрацює з європейськими банками, що розуміються на судноплавстві.
Ця взаємодія дозволила запровадити повний комплекс послуг у галузі судноплавного бізнесу, враховуючи:
оцінку суден, їх вартість, зважаючи не тільки на технічний стан, а ще на їх комерційну привабливість
інспекції технічного стану ще до придбання судна з розробкою та аналізом бюджету для утримання судна в належному технічному стані
купівлю та продаж флоту
комерційне управління
технічне управління
підбір та забезпечення суден кваліфікованими екіпажами
проєктування нових суден та модернізації у разі потреби
Загалом, залежно від судна, у кооперації менеджери забезпечили судновласникам середньорічний операційний дохід у діапазоні від 16% до 48%, а їх прибуток від перепродажу досягнув 70% річних. Максимальні загальні зафіксовані показники прибутку судновласників досягали 86% річних (всі розрахунки було проведено у євро).
Звісно, що такі результати стали можливими тільки завдяки вибору найбільш ефективного та пристосованого для потреб ринку судна, його купівлі та продажу в належні періоди й також в розумному технічному управлінні упродовж часу експлуатації.

Основні переваги інвестицій у комерційний флот

Інвестиції в управління комерційним флотом мають низку важливих переваг, серед яких:
офшорна реєстрація суден;
захист від рейдерства та незаконного захоплення бізнесу;
відсутність податків і перевірок;
діяльність за міжнародними стандартами, переважно Великої Британії;
мінімізація корупційних ризиків;
доступ до міжнародного фінансування;
стабільність валют і низький рівень інфляції через оплату фрахтів у євро або доларах США;
конфіденційність інформації про власників та інвесторів;
можливість диверсифікації інвестицій у морський транспорт.
Головна перевага судноплавного бізнесу – це його мобільність. Інвестиції в "рухоме майно" дозволяють легко переміщувати активи в будь-який куточок світу та захищати їх від локальних ризиків, як-от зміни законодавства, політичні кризи чи природні катаклізми. До того ж з подальшим ростом світової економіки, попит на судноплавство зростатиме як на розвинених, так і на нових ринках. Крім того, консолідація в індустрії може зменшити конкуренцію та підвищити прибутковість.

Управління суднами: ключові аспекти

Менеджмент суден – це складний процес, що вимагає точного планування, координації та уваги до деталей. На базовому рівні він охоплює контроль за експлуатацією флоту або окремих суден від імені їхніх власників.
Основні категорії послуг, які надають компанії з управління суднами:
1.
Технічне управління: обслуговування суден, контроль за ремонтом, організація сухих доків, відповідність стандартам безпеки.
2.
Комерційне управління: укладання контрактів, організація вантажних операцій, фінансові розрахунки.
3.
Управління екіпажем: набір, навчання, забезпечення екіпажу, виплата заробітної плати, страхування.
Ефективне управління суднами критично важливе для безперебійної торгівлі та стабільної роботи судноплавних компаній. Співпраця з надійною компанією, такою як Profy Ship Management та Ship Trade House, гарантує ефективну експлуатацію суден, а також забезпечує їх оптимальний стан.
З огляду на постійний попит на морські перевезення різних товарів і сировини, судноплавна галузь залишається одним із ключових елементів світової економіки. Вклад у цей сектор забезпечує інвесторам стабільний дохід, надаючи нові можливості для зростання та розвитку.
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