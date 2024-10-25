Переваги інвестування в судноплавний бізнес і ключові аспекти менеджменту морських суден

За даними Міжнародної палати судноплавства, майже 90% світової торгівлі здійснюється за допомогою морських перевезень.

Ця індустрія налічує близько 50 тисяч торговельних суден, що зареєстровані у понад 150 країнах, та більш ніж мільйон моряків, які працюють цілодобово. Попри вартість сучасних комерційних суден, що може сягати сотень мільйонів доларів, морські перевезення залишаються найефективнішим видом транспортування товарів.

Простий приклад важливості морської логістики – аварія контейнеровоза "Ever Given" у Суецькому каналі у 2021 році, після якої страхова компанія Allianz оцінила збитки від блокування каналу для світової економіки в $6 – 10 млрд на тиждень.

Судноплавний бізнес сьогодні – це один з найбільш стабільних та перспективних напрямів для інвестицій. Навіть після глобальних фінансових криз, враховуючи регрес 2008-2009 років, галузь дуже швидко відновилася та почала знову нарощувати обсяги перевезень.

Один із прикладів успішного розвитку в цій галузі – це співпраця української та грецької компанії, що побудована на взаємодії та розподілі функціональних обов’язків комерційного та технічного управління суднами. Технічним управлінням керує українська компанія Profy Ship Management . Вона заснована у 1996 році та має досвід управління суднами вантажопідйомністю від 1000 до 120 000 тонн.

Українські спеціалісти та інженери відомі за їх професійні компетенції в морській індустрії, що конкурентно поєднуються з бюджетною вартістю їхніх послуг. А комерційне управління в цій синергії здійснює партнерська компанія Ship Trade House , зареєстрована в Афінах і відкрита у 2009 році. Вона спеціалізується на питаннях фінансування, кредитування, процедурі купівлі-продажу суден від А до Я та має розвинуту мережу контактів судно- та вантажовласників для укладання комерційних угод, співпрацює з європейськими банками, що розуміються на судноплавстві.

Ця взаємодія дозволила запровадити повний комплекс послуг у галузі судноплавного бізнесу, враховуючи:

оцінку суден, їх вартість, зважаючи не тільки на технічний стан, а ще на їх комерційну привабливість інспекції технічного стану ще до придбання судна з розробкою та аналізом бюджету для утримання судна в належному технічному стані купівлю та продаж флоту комерційне управління технічне управління підбір та забезпечення суден кваліфікованими екіпажами проєктування нових суден та модернізації у разі потреби

Загалом, залежно від судна, у кооперації менеджери забезпечили судновласникам середньорічний операційний дохід у діапазоні від 16% до 48%, а їх прибуток від перепродажу досягнув 70% річних. Максимальні загальні зафіксовані показники прибутку судновласників досягали 86% річних (всі розрахунки було проведено у євро).

Звісно, що такі результати стали можливими тільки завдяки вибору найбільш ефективного та пристосованого для потреб ринку судна, його купівлі та продажу в належні періоди й також в розумному технічному управлінні упродовж часу експлуатації.