Нікопольські труби підкорюють світовий ринок. Як працює високотехнологічне виробництво в кількох кілометрах від ворога

З дитинства пам’ятаю, що День металурга у Нікополі завжди був другим Днем міста. Навіть кращим, адже це розпал літа. Зранку – на пляж, ввечері – на концерт. Не так часто в нашому маленькому місті можна побачити зірок на кшталт груп "Бумбокс" або "Антитіла".

Свято щороку організовувало велике місцеве підприємство "Інтерпайп Ніко Тьюб", щоб залучати на роботу більше молоді та показати свою турботу про громаду. У 2021 році компанія відновила набережну і навіть влаштувала там світлове шоу, орендувавши річкову баржу.

Фото з набережної в День металурга

На жаль, ці гуляння були останніми. Масштабні обстріли Нікополя почались напередодні чергового Дня металурга. 16 липня 2022 року росіяни з протилежного берега хаотично випустили по спальних районах і заводам 53 ракети з РСЗВ "Град". Відтоді терор не припиняється.

До ворожих позицій – кілька кілометрів. Сьогодні на місто щодня летять не тільки снаряди, але й FPV-дрони. Як виявилось, росіяни заводять на річку Дніпро своїх новобранців і дозволяють їм "потренуватись" на українських об’єктах у прибережних районах. Під удар потрапляють житлові будинки, спецтранспорт і цивільні мікроавтобуси.

Поряд – окупована терористами найбільша у Європі атомна електростанція, яку тепер порівнюють із пороховою діжкою. Стабільно раз на пів року ведуться розмови про можливу ядерну аварію, що змушує людей нервувати та кидати свої домівки.