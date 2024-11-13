Партнерство незалежних: як з єдності бізнесу, громад і держави народжується стійкість

24 жовтня "Астарта", KFW DEG Impulse та БФ "Повір у себе" разом з "Економічною правдою" провели захід "Партнерство незалежних", основна ціль якого – об’єднати бізнес, громади та державу у створенні економічного та соціального розвитку.

Суспільство та бізнес сьогодні переживають непрості часи, в які єдність стає визначальним ключем не лише до самозбереження, але й до розвитку. Одним з вимірів такої єдності є партнерство державного та приватного сектору на міжнародному рівні, підтримка великими компаніями малих, розвиток громад шляхом розвитку місцевого бізнесу.

Форум "Партнерство незалежних", організований агропромхолдингом "Астарта-Київ", німецьким банком розвитку DEG, БФ "Повір у себе" та проєктом "Економічна правда", зосередився на темі співпраці та взаємодопомоги, в яких народжується додана вартість – як економічна, так і соціальна.

Захід, що пройшов у четвер, 24 жовтня, під одним дахом зібрав понад 200 малих і середніх підприємців з 7 областей України, а також представників уряду, місцевих громад та великого бізнесу. Саме МСБ (малий та середній бізнес) формує понад половину економіки та створює найбільше робочих місць, чим забезпечує розвиток своїх громад.

Попри важливість малого підприємництва, такі компанії часто стикаються з одними й тими ж викликами: брак коштів та шляхів їхнього залучення, брак кваліфікованих працівників і можливостей для розширення, зокрема за кордон. У ході дискусійних панелей учасники форуму разом шукали відповіді на ці виклики, основа для яких полягає у простому – співпраці одне з одним.

"Місток" допомоги малому бізнесу

Дискусія в ході першої панелі розгорнулася навколо одного з вимірів такої співпраці: між державою, великим і малим регіональним бізнесом.

Спершу заступниця міністра економіки Тетяна Бережна розповіла про програми, які уряд пропонує для започаткування та розвитку власної справи, а також умови для їхнього отримання: "Власна справа" (грант на суму до 250 тис. грн), гранти для ветеранів та других з подружжя (на суму до 1 млн грн), гранти для переробного бізнесу (на суму до 8 млн грн) та грант на виробництво для жінок "Створюй!" (на суму до 15 тис. дол.).

"Для того, щоб грантова програма була успішною, потрібні двоє – той, хто цю програму адмініструє й знаходить на неї ресурси та підприємці, які на неї подаються. І зараз, в час війни, ми бачимо величезний попит на те, щоб отримувати фінансові ресурси для розвитку та масштабування власного бізнесу", – наголосила Бережна.

Зі свого боку перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький доповнив перелік державних можливостей для МСБ програмами для фермерів: їм доступні гранти на насадження садів (до 10 млн грн) та створення теплиць (до 7 млн грн). Він також наголосив на тому, що обмежень щодо кількості грантів немає, і підприємці можуть отримати фінансування, наприклад, і на теплиці, і на перероблення цієї продукції.

Попри значні масштаби цих програм, в частині "аграрних" грантів близько 40% бізнесів отримують відмови. За словами Висоцького, причина полягає в браку знань про те, як правильно оформити заявку, зокрема в частині фінансів. Аби зменшувати частку відмов, міністерство запустило Фонд часткового гарантування кредитів в сільському господарстві, який "може давати гарантії малим фермерам, а також допомагати й навчати їх, і правильно підготувати".

Проте держава – не єдиний гравець, який інвестує в розвиток МСБ. Директор з комерційної діяльності та стратегічного маркетингу "Астарти" Вячеслав Чук присвятив свій виступ тому, як великий бізнес вже став "містком" можливостей для розвитку регіонального підприємництва. Оскільки як велика компанія "Астарта" може брати участь у програмах урядових і від міжнародних донорів та ділиться цим досвідом з малим бізнесом.

"Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, «Астарта» взяла на себе відповідальність забезпечити продовольством громади, які зіштовхнулися з величезним напливом внутрішньо переміщених українців. Тоді ж ми приєдналися до програм World Food Program в Україні, ставши через рік одним з її ключових партнерів. Водночас щоб підтримати малих та середніх підприємців, які не можуть самостійно вийти на співпрацю з великими міжнародними організаціями, але виробляють якісну продукцію, ми почали залучати їх до тристоронньої співпраці. Кілька таких компаній – учасники проєкту «Курс на Незалежність» – брали участь у таких місіях через «парасольку» «Астарти». Тобто, через нашу репутацію, прозорість і відкритість бізнесу, інвестиційну історію, через наш профайл ці бізнеси мають можливість розширювати горизонти свого бізнесу", – ділиться досвідом Вячеслав Чук.

Крім дискусійних панелей, на сцені виступали й малі підприємці, які скористалися грантом та змогли використати його для розвитку своєї справи. Своїм досвідом поділилася Катерина Олійник, засновниця виробництва органічних перців "Кучерява фермерка", яка завдяки гранту від "Астарти" змогла побудувати теплицю та почати вирощувати перці за межами двох місяців сезону, і зараз вже планує запуск переробного напряму.

А Любов Лисенко, засновниця компанії у сфері біометодів захисту рослин "Біобаланс", присвятила свій виступ боротьбі зі страхами нового. Коли у 2020 році компанія створила прототип сільськогосподарського безпілотника, не було впевненості в тому, що ця ідея буде успішною. Зараз, завдяки гранту, Лисенко розширює в компанії парк сільськогосподарських безпілотників: "Ми дуже багато чого зробили. Ми росли. І цей грант, це не просто грант, який дав нам кошти. Ми об’єдналися, як команда".

"Медова сім’я Лещенко" – сімейний бізнес, що почався з меду, але зараз пропонує, крім класичного меду, ще й інші медові товари, наприклад, десерти на основі сушених ягід і фруктів. Бізнес, побудований на ручній праці, в певний момент зрозумів – аби масштабуватися, потрібно автоматизуватися, розповідає підприємиця Наталія Лещенко. Завдяки гранту їм вдалося закупити обладнання, запустити мініцех і розширити власну крамницю вдвічі.

Віталій Шепель, засновник компанії "Еко-делікатес", має зовсім молодий бізнес з великою соціальною метою.

"Коли я повертався з фронту, я пообіцяв своїм побратимам і посестрам, що коли вони повернуться додому, я зроблю все можливе і неможливе, підготую для них повну бізнесову структуру, від виробництва і до збуту", – розповідає він.

Разом із бізнес-партнером вони отримали грант для закупівлі обладнання для сушіння фруктів та овочів і в січні цього року запустили роботу. За короткий час справа зайшла значно далі – підприємці почали сушити навіть борщі, а згодом і виробляти готові корисні енергетичні батончики.

На сьогодні протягом двох хвиль проєкту "Курс на незалежність" 170 підприємців і підприємиць отримали гранти, завдяки чому створено понад 500 нових робочих місць і поповнено продуктові банки 49 місцевих громад.