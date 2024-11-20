Ефективна клієнтська стратегія: як управління досвідом і відносинами впливає на довгострокову лояльність бізнесу

Чому CEM і CRM є критично важливими для бізнесу Управління клієнтським досвідом і відносинами сьогодні виходить на перший план. Клієнти більше не схильні до компромісів і легко можуть перейти до конкурентів у разі незадоволення. Дослідження показують, що утримання клієнтів обходиться в 5-10 разів дешевше, ніж залучення нових. Однак компанії часто акцентують увагу на розширенні клієнтської бази, нехтуючи важливістю довгострокових стосунків. Дослідження Bain & Company демонструють, що збільшення рівня утримання клієнтів всього на 5% може підвищити прибутковість на 25-95%, залежно від галузі. Це пояснюється тим, що постійні клієнти з більшою ймовірністю робитимуть повторні покупки і витрачатимуть на продукти та послуги компанії на 60-70% більше, ніж нові клієнти. Професорка зазначає: "Компанії повинні пам’ятати, що лояльність — це не бонуси чи знижки, а реальна цінність для клієнта, яка відповідає його актуальним потребам та очікуванням".

Відмінності між CEM і CRM: від досвіду до відносин Часто управління клієнтським досвідом і відносинами вважають взаємозамінними процесами, проте вони мають різні завдання. Customer Experience Management (CEM) фокусується на функціональних та емоційних перевагах, які отримує клієнт від взаємодії з компанією та її продуктами на всіх етапах, від першого контакту до післяпродажного обслуговування. Мета CEM – забезпечити позитивний досвід, що підвищує рівень задоволеності та емоційної прив’язаності до бренду. Наприклад, ПриватБанк використовує чат-боти і зручний мобільний додаток, що допомагає клієнтам вирішувати питання швидко й комфортно, покращуючи їхній загальний досвід. Customer Relationship Management (CRM), у свою чергу, більше орієнтоване на побудову й підтримку довгострокових взаємовигідних стосунків з клієнтом на основі даних. Система CRM збирає інформацію про взаємодію з клієнтом, допомагає персоналізувати пропозиції та сприяє збільшенню лояльності. Олена Мальцева підкреслює: "Реальна сила CRM полягає не лише в зборі даних, а у вмінні на основі цієї інформації створювати релевантні пропозиції, що відповідають запитам клієнтів".

Управління досвідом, відносинами та сервісом: відмінності та взаємодія Управління клієнтським досвідом, відносинами та сервісом взаємопов’язані, але мають різні функції. 01 Клієнтський досвід (CEM) зосереджений на управлінні всіма точками контакту, які клієнт має з компанією, забезпечуючи їхню узгодженість. 02 Відносини з клієнтами (CRM), навпаки, формують взаємовигідні довгострокові зв’язки, персоналізуючи пропозиції. 03 Сервіс є частиною CEM і полягає в наданні підтримки та обслуговування, зокрема у вирішенні проблем або консультаціях. Різниця між цими трьома складниками дозволяє ефективніше управляти процесом залучення клієнтів, розподіляючи ресурси та акцентуючи увагу на точках контакту, критичних для задоволення клієнта. "Сервіс – це важливий компонент загального досвіду, однак без якісного управління відносинами і постійної роботи над клієнтською цінністю навіть найкращий сервіс не забезпечить лояльність", – зазначає директорка з розвитку Києво-Могилянської бізнес-школи.

Як CEM та CRM впливають на прибутковість Ефективне управління CEM та CRM має безпосередній вплив на доходи компанії. По-перше, це дозволяє зменшити витрати на залучення нових клієнтів, адже утримання постійних є значно дешевшим. Існуючі клієнти готові витрачати на 33% більше, ніж нові, оскільки вони вже мають довіру до компанії та ознайомлені з її продуктами. Згідно з дослідженнями, компанії, які підвищують показники задоволеності та лояльності клієнтів, під час кризової ситуації швидше повертаються до своїх попередніх фінансових результатів. "Системний підхід до клієнтського досвіду дозволяє витримати навіть кризові часи, оскільки саме в такі періоди клієнти особливо цінують стабільність і довіру до бренду", – вважає Мальцева.

Побудова лояльності на основі цінності: програми лояльності Програми лояльності є важливим елементом для стимулювання повторних покупок. Однак вони ефективні тільки тоді, коли пропонують справжню цінність, а не лише знижки. Лояльність клієнта будується на основі вирішення його актуальних задач, а не через фінансові винагороди. Наприклад, зароблена лояльність, яка зосереджена на цінності, є більш стійкою, ніж куплена лояльність у вигляді бонусів або знижок. Дослідження показують, що клієнти готові платити більше за продукти компаній з хорошим клієнтським досвідом і часто роблять імпульсні покупки після позитивної взаємодії з брендом. Якщо компанія фокусується на довгостроковій цінності, а не лише на тимчасових вигодах, то ефективність програми лояльності зростає. Зокрема, ПриватБанк, завдяки своїм інноваціям, залучає клієнтів, які залишаються з ним на тривалий час. "Зароблена лояльність — це коли клієнт отримує справжню цінність, а не просто знижки, адже у такому випадку він залишається з компанією навіть за рівних пропозицій від конкурентів", – пояснює професорка.