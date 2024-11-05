"Найголовніше для нас − підтримувати довірливі відносини з клієнтами". Інтерв’ю з Єлизаветою Тимошенко, директоркою департаменту розвитку преміумбанкінгу Credit Agricole Україна

– Преміумбанкінг у нашому розумінні – це не просто набір банківських продуктів і послуг, а комплексний та індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми прагнемо, щоб кожен клієнт відчував, що його потреби глибоко розуміють і задовольняють на найвищому рівні. І нам приємно, що для багатьох заможних клієнтів преміумбанкінг Credit Agricole став уже невіддільна частина їхнього життя.

Що стосується клієнтів цього сегменту, то це насамперед власники компаній, які обслуговуються в нас або в інших установах міжнародної групи Credit Agricole. Це також топменеджери й працівники з високим рівнем доходу, які використовують декілька продуктів банку. Їхні запити, безумовно, потребують індивідуального підходу та широкого переліку інструментів банкінгу, зокрема управління капіталом.

Ми також називаємо цей сегмент "сімейним банкінгом", адже для клієнтів дуже зручно, коли вся родина обслуговується в одного портфельного менеджера банку. Коли він знає родину, всіх її членів, то може надавати набагато корисніші поради й передбачати їхні потреби на майбутнє. Ми завжди підкреслюємо, що для нас головне – побудувати довірливі відносини з клієнтами, щоб вони могли відкрито обговорювати з нами всі аспекти свого життя, інтереси, переживання та плани на майбутнє.

Я вважаю, що саме від професіоналізму наших менеджерів залежить, чи залишаться клієнти задоволеними та чи залишаться вони з нами. І тут мені особливо приємно відзначити, що понад 40% преміумклієнтів залишаються з нами понад 5 років. Це, мабуть, найкраще свідчення довіри до нашого преміального банкінгу.