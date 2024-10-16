Голосуйте, щоб підтримати малі та ветеранські бізнеси!

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ROZETKA та Visa запустили проєкт із підтримки малого бізнесу

щоб допомогти українським підприємцям зробити кроки до своєї мети та розповісти їх історії всій країні.

Особливу увагу приділили ветеранському малому бізнесу та створили для нього в голосуванні окрему категорію.

700+

підприємців подали заявки на участь

30

Учасників проєкту пройшли У наступний етап

Призовий
фонд

Малий бізнес
Ветеранський бізнес

1 000 000 грн

1 місце

500 000 грн

2 місце

по 250 000 грн

3 місце (3 учасники)

1 000 000 грн

1 місце

500 000 грн

2 місце

Тепер ви можете обрати 10 фіналістів за допомогою свого голосу. Як це зробити?

01

Оберіть 2 бізнеси (по одному в кожній категорії), які хочете підтримати

02

Натисніть кнопку
«Проголосувати»

03

Авторизуйтеся через Дія.Підпис

Важливо:

ГОЛОСУВАТИ МОЖНА ЛИШЕ ЗА ОДНОГО УЧАСНИКА В КОЖНІЙ КАТЕГОРІЇ (МАЛИЙ БІЗНЕС ТА ВЕТЕРАНСЬКИЙ БІЗНЕС).

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ДЕКІЛЬКОХ УЧАСНИКІВ В ОДНІЙ КАТЕГОРІЇ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ. КОЖЕН КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО ПРОГОЛОСУВАТИ ЛИШЕ ОДИН РАЗ. УСІ ПОВТОРНІ СПРОБИ БУДУТЬ ЗАВЕРШУВАТИСЬ ПОМИЛКОЮ.

голосування триватиме до 23:59 22 жовтня /

голосування триватиме до 23:59 22 жовтня /

голосування триватиме до 23:59 22 жовтня /

голосування триватиме до 23:59 22 жовтня /

10 учасників, які отримають найбільше голосів, пройдуть у фінал проєкту — серед них 7 малих бізнесів та 3 ветеранські.

Фіналісти «Бізнес-трампліна 2.0» позмагаються за грошовий приз, навчання в Києво-Могилянській бізнес-школі (KMBS), подарунки від RozetkaPay та представлять свою справу на краш-тесті перед журі:
Владислав Чечоткін

Співзасновник та СEO ROZETKA

Світлана Чирва

Віцепрезидентка та регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові

Андрій Федорів

Засновник і CEO FEDORIV GROUP

Всеволод кожемяко

Засновник компанії «Агротрейд» та бригади «Хартія»

Вікторія Тігіпко

Засновниця та керівна партнерка венчурного фонду ТА Ventures

Проєкт реалізовують Rozetka та Visa за підтримки національного проєкту Дія.Бізнес та освітнього партнера ― Києво-Могилянської бізнес-школи (KMBS).

Щоб проголосувати за обраних учасників, авторизуйтесь через Дія.Підпис

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Малі бізнеси

Оберіть по одному бізнесу у кожній з двох категорій

Grandma's Pharm

Голосів: 120

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Ветеранські бізнеси

Оберіть по одному бізнесу у кожній з двох категорій

Grandma's Pharm1

Голосів: 120

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Голосів: 120

Grandma's Pharm2

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Голосів: 120

Grandma's Pharm2

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Голосів: 120

Grandma's Pharm2

читати історію

Голосів: 120

Grandma's Pharm2

читати історію

Голосів: 120

Grandma's Pharm2

читати історію

Голосів: 120

Grandma's Pharm2

читати історію

Голосів: 120

Grandma's Pharm2

читати історію

Голосів: 120

Grandma's Pharm2

читати історію

Голосів: 120

Grandma's Pharm2

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