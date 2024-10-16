Важливо:

ГОЛОСУВАТИ МОЖНА ЛИШЕ ЗА ОДНОГО УЧАСНИКА В КОЖНІЙ КАТЕГОРІЇ (МАЛИЙ БІЗНЕС ТА ВЕТЕРАНСЬКИЙ БІЗНЕС).



ГОЛОСУВАННЯ ЗА ДЕКІЛЬКОХ УЧАСНИКІВ В ОДНІЙ КАТЕГОРІЇ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ. КОЖЕН КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО ПРОГОЛОСУВАТИ ЛИШЕ ОДИН РАЗ. УСІ ПОВТОРНІ СПРОБИ БУДУТЬ ЗАВЕРШУВАТИСЬ ПОМИЛКОЮ.