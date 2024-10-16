щоб допомогти українським підприємцям зробити кроки до своєї мети та розповісти їх історії всій країні.
Особливу увагу приділили ветеранському малому бізнесу та створили для нього в голосуванні окрему категорію.
підприємців подали заявки на участь
Учасників проєкту пройшли У наступний етап
Тепер ви можете обрати 10 фіналістів за допомогою свого голосу. Як це зробити?
Оберіть 2 бізнеси (по одному в кожній категорії), які хочете підтримати
Натисніть кнопку
«Проголосувати»
Авторизуйтеся через Дія.Підпис
Важливо:
ГОЛОСУВАТИ МОЖНА ЛИШЕ ЗА ОДНОГО УЧАСНИКА В КОЖНІЙ КАТЕГОРІЇ (МАЛИЙ БІЗНЕС ТА ВЕТЕРАНСЬКИЙ БІЗНЕС).
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ДЕКІЛЬКОХ УЧАСНИКІВ В ОДНІЙ КАТЕГОРІЇ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ. КОЖЕН КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО ПРОГОЛОСУВАТИ ЛИШЕ ОДИН РАЗ. УСІ ПОВТОРНІ СПРОБИ БУДУТЬ ЗАВЕРШУВАТИСЬ ПОМИЛКОЮ.
голосування триватиме до 23:59 22 жовтня /
голосування триватиме до 23:59 22 жовтня /
голосування триватиме до 23:59 22 жовтня /
голосування триватиме до 23:59 22 жовтня /
10 учасників, які отримають найбільше голосів, пройдуть у фінал проєкту — серед них 7 малих бізнесів та 3 ветеранські.
Співзасновник та СEO ROZETKA
Віцепрезидентка та регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові
Засновник і CEO FEDORIV GROUP
Засновник компанії «Агротрейд» та бригади «Хартія»
Засновниця та керівна партнерка венчурного фонду ТА Ventures