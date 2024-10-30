У сучасному світі міста змагаються не лише за економічні ресурси, але й за інновації та цифрові технології. Україна впевнено рухається до статусу однієї з найбільш диджиталізованих країн світу, активно впроваджуючи цифрові технології в усі сфери життя.

Диджиталізація відбувається як на всеукраїнському рівні, як-от запровадження Дії, так і на місцевих. Столиця є яскравим прикладом цього.

За останні роки Київ не лише тримає темп, але й активно рухається до того, щоб стати справжньою цифровою столицею світу та прикладом для інших мегаполісів.

У Києві запустили десятки цифрових послуг і сервісів, які дозволили українській столиці потрапити у 15 найкращих міст за рівнем розвитку електронних послуг.