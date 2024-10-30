Міський застосунок Київ Цифровий
Одним із найяскравіших прикладів цифрової трансформації столиці є мобільний застосунок Київ Цифровий, який об’єднує більшість міських послуг. Ця платформа надає можливість швидко оплачувати проїзд у транспорті, комунальні послуги, дізнаватись про нові проєкти, сплачувати штрафи та паркування, а також брати участь у житті громади.
Оплата паркування та штрафів
Користувачі можуть швидко оплачувати паркування, а також отримувати щогодинні нагадування про активне паркування, щоб уникнути зайвих витрат.
Також у цьому розділі можна перевірити наявність несплачених штрафів та отримати сповіщення про евакуацію авто.
Транспортні сервіси
У застосунку є цифрова транспортна картка, за допомогою якої можна оплатити проїзд у громадському транспорті. А також електронні учнівські квитки, які дають доступ до пільг.
Крім цього, у Київ Цифровий можна придбати одноразові QR-квитки для поїздок.
Співпраця із застосунком Дія
Завдяки інтеграції з державним сервісом, користувачі можуть завантажувати цифрові копії документів.
Також серед нових функцій – мапа пунктів психологічної допомоги. Ця інновація є частиною загальної стратегії диджиталізації.
Моніторинг якості повітря: як Київ дбає про здоров’я містян
Внаслідок повномасштабного вторгнення та деяких природних факторів, якість повітря в столиці не завжди на високому рівні. Для того, щоб містянам було легше відстежувати рівень забруднення, столиця впровадила систему моніторингу якості повітря в кожному районі.
Містом встановлені датчики, які постійно вимірюють рівень забруднення повітря. Вони відстежують концентрацію шкідливих речовин. Особливість цієї системи в тому, що вона працює на базі енергоефективної технології LoRaWAN, яка дозволяє датчикам передавати інформацію на великі відстані з мінімальними витратами енергії. Ця мережа допомагає місту не лише контролювати якість повітря в режимі реального часу, але й передбачати зміни та швидко на них реагувати.
Електронна демократія
Київ активно розвиває й електронну демократію, впроваджуючи цифрові інструменти для ефективної комунікації з владою.
Важливим інструментом цифровізації міста є електронні петиції. Вони стали одним зі способів привернення уваги до нагальних проблем та залучення громадськості до процесу їх вирішення.
Додатково, регулярні опитування в Київ Цифровий допомагають міській владі краще розуміти нагальні потреби жителів і створювати нові пріоритетні оновлення у всіх сферах міського життя.
Через Київ Цифровий кияни можуть брати участь в різних опитуваннях, наприклад, про перейменування вулиць, а також висловлювати свої потреби та бачення для майбутніх оновлень. За таким принципом у застосунку з’явилась функція оплати банківською карткою в транспорті та моніторинг стану електромереж під час відключень.
Крім того, у Київ Цифровий з’явився новий сервіс для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), який спрощує організацію їхньої діяльності. Завдяки новій функції голови ОСББ та співвласники квартир можуть проводити онлайн-голосування, організовувати збори й керувати процесами без зайвих паперових справ.
Міська інфраструктура для впровадження інтернету речей (IoT)
Київ покритий мережею для збору та аналізу даних – у всіх районах міста працюють 295 спеціальних базових станцій. Ця система дозволяє контролювати важливі параметри навколишнього середовища, а також оптимізувати роботу комунальних служб.
Наступний етап – встановлення датчиків на газових трубопроводах, водопроводах та електрощитках, що дозволить місту працювати ще ефективніше.
Також така інфраструктура дає можливість стартапам створювати нові продукти та рішення на базі вже наявних технологій.
Безготівковий проїзд у громадському транспорті
Київ став першим містом в Україні, де повністю скасували паперові талони на проїзд у громадському транспорті.
Оплатити проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та на фунікулері можна сімома способами:
Оплатити проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та на фунікулері можна сімома способами:
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цифровою транспортною карткою;
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ґаджетом з NFC;
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банківською карткою;
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разовим QR-квитком (паперовим або в застосунку);
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транспортною карткою для поїздок;
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транспортною карткою з проїзним;
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QR-кодом, створеним на основі транспортної картки.
За підрахунками міської влади, наразі близько 70% поїздок оплачуються за допомогою транспортної картки, а 30% – QR-квитками.
Крім цього, у Києві діє єдиний квиток для шести видів громадського транспорту, включно з міською електричкою. У 2022 році пасажири здійснили 130,5 млн валідацій, а у 2023 році ця цифра вже перевищила 200 млн, враховуючи пільгові поїздки.
Нині в системі зареєстровано 1,5 млн транспортних карт, з яких 1 млн – у застосунку Київ Цифровий.
До слова, у застосунку можна переглядати всю історію своїх поїздок, контролювати витрати на транспорт і планувати бюджет.
Впровадження безготівкової системи має позитивний вплив і на екологію: зникла потреба в друці квитків та касових стрічок, що зменшує використання паперу і відповідно навантаження на довкілля.
Перший в Україні електронний кабінет захисника і захисниці
Електронний кабінет захисника працює у форматі "єдиного вікна". Нині сюди інтегрували 40 послуг, десятьма з яких уже можна скористатися онлайн.
Зокрема, тут можна подати заявку на отримання матеріальної допомоги, а також послуги зі слухопротезування, психологічної підтримки й фізичної реабілітації. Окрім того, доступна деяка допомога дітям.
Щоби скористатися ними, людина має зареєструватися й пройти верифікацію. Тоді у своєму особистому кабінеті вона бачитиме, які міські послуги можна отримати.
Е-учнівський, цифровізація освіти і Wi-Fi у школах
Електронний учнівський квиток (який також працює як транспортна картка) доступний усім школярам столиці в застосунку Київ Цифровий, водночас наявні пластикові картки також продовжують діяти.
Також у столиці працює сервіс онлайн-запису до шкіл. Він створений для економії часу батьків і зменшення бюрократичних перепон під час запису дітей до школи. Його головна перевага – прозорість і простота запису. Батьки можуть подавати документи з будь-якої точки України чи з-за кордону без необхідності особистого відвідування закладу освіти. А місто може розвивати шкільні заклади, спираючись на актуальну статистику.
Окрім того, разом з компанією Hewlett Packard Enterprise місто активно розвиває і впроваджує Wi-Fi у навчальних закладах.
Обладнання від HPE дозволяє забезпечувати якісний і безперебійний освітній процес для більш ніж 6000 школярів, а уся система наразі налічує понад 1750 точок доступу. Особливу увагу приділили шкільним укриттям, де на цей момент вже функціонують 396 точок Wi-Fi.
Що далі?
Як показують результати, Київ впевнено рухається до того, щоб стати справжньою цифровою столицею світу. Київ вже сьогодні демонструє, як цифрові рішення можуть змінити міське життя на краще.
Зараз місто працює над новими сервісами, серед яких безоплатне паркування для учасників бойових дій, адаптація застосунку Київ Цифровий для людей з порушеннями зору, мапа безбар’єрності, впровадження штучного інтелекту в роботу та оновлений міський портал послуг тощо.
Окремою важливою функцією, яка наразі в процесі розробки і яку запустять за підтримки Visa, стане адаптація застосунку Київ Цифровий для людей з порушеннями зору.