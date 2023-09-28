Перемога на війні залежить не тільки від стійкості військових, але й від сухих цифр: кількості ресурсів, техніки, грошей, особового складу. Принаймні частину з них забезпечує економіка.

Українську економіку "ховали" вже багато разів. Приводів було безліч: обстріли підприємств, вимкнення електрики, міграція, заміновані поля тощо.

Але під час великої війни українські стратегічні підприємства та малий бізнес не тільки вижили, але й продовжують працювати й мобілізувати ресурси на потреби фронту. Відновлювати інфраструктуру, сплачувати податки та забезпечувати підрозділи збройних сил.

Основу всіх процесів складають непоборні люди, які невтомно працюють на благо української перемоги.