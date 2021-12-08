Секрети бджолярської справи

Цього року Олексію вдалося спільно з ГО "СТЕП" отримати грант у
рамках програми соціальних інвестицій
«Україна – житниця майбутнього»
від компанії "Байєр", яка виділила 130 тис. грн на проект
"Медова громада". Він передбачав медові екскурсії для школярів
Широківської громади на території селища Відрадне, де працюють
пасіки обслуговуючого кооперативу "Бджолар".
"Байєр" реалізовує цю програму соціальних інвестицій в Україні з
2013 року. Її завдання – покращити життя людей у сільській
місцевості шляхом згуртування громад, підвищення громадської
свідомості та соціальної активності, щоб вирішити ряд локальних
проблем. У сільській місцевості проживає третина українців.
Сьогодні саме сільські громади найбільш гостро відчувають
проблеми безробіття, низької якості освіти, охорони здоров'я та
відсутності інвестицій.
У 2021 році компанія "Байєр" виділила понад 2 млн грн для
соціальних проєктів з метою популяризації науки, сталих практик
ведення сільського господарства, здорового харчування та
покращення умов у закладах охорони здоров'я.