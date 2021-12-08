Секрети бджолярської справи

Переможцями програми соціальних інвестицій «Україна – житниця майбутнього» з 2013 по 2021 рік стали 24 соціальних проєкти. Вони були реалізовані у сільських громадах 18-ти областей. Серед них і проект «Медова громада» в Запорізькій області.



"Цього року у нас було 5 екскурсійних груп. Школярі дізналися багато цікавих фактів про бджіл і бджільництво: скільки живуть бджоли і чому вони так важливі для нашої планети, як люди збирали мед раніше і як працюють сучасні пасіки. Це важливо, оскільки діти повинні розуміти значущість цих комах для життя кожного з нас та професії бджоляра зокрема", – розповів очільник кооперативу "Бджолар" і координатор проєкту "Медова громада" Олексій Агєнтаєв.



За його словами, найбільший інтерес серед школярів викликали не лекції, а практичні завдання. Вони мали змогу власноруч виготовити вуликові рамки, які використовують для збору меду. Це дуже важливий інструмент у бджільництві. Адже від розміру рамки залежить те, наскільки комфортно буде бджолам у вулику, що в свою чергу впливає на кількість майбутнього меду.

