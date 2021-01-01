Давні імперії та царства зʼявлялися і
зникали, а історія пивоваріння тривала. Після завоювання Шумеру вавилонянами останні вдало
"запозичили" у підкореного народу традиції та рецепти.
Відомі закони Хаммурапі регулювали
чимало сторін суспільного життя – зокрема, питання пива. Його виробництво контролювалося
державою, а розподіл залежав від соціального статусу. Приміром, жерцям та чиновникам на день
виділяли пʼять літрів, працівникам – лише два. Пивна культура з Шумеру проникла і до
Стародавнього Єгипту.
Саме єгиптяни придумали пиво, більш-менш схоже на сучасне.
Воно, на відміну від неолітичного і шумерського, було рідким, освіжаючим. Єгиптяни придумали
класти в пиво при варінні трав'янисті субстанції – навряд чи це був хміль (його почали
активно застосовувати тільки згодом в Європі). Але пахучі рослини служили як консервант і як
ароматизатор.
Стародавній Єгипет активно виробляв напій і на експорт. Зʼявилися
там і профільні податківці – з посадами на кшталт "інспектор броварень" чи "головний
інспектор з пива". Це тривало аж поки Єгипет не був завойований Римом та не став його
провінцією.