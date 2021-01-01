Перші справжні пивні дріжджі, якими користуються всі пивовари світу, були винайдені в лабораторії Carlsberg.



У 1883 році науковець Еміль Хансен, який працював в лабораторії, оголосив про свою систему чистих дріжджових культур. До того часу пивовари повторно використовували дріжджі з попереднього бродіння. Винайдення дріжджів означало, що вони могли використовувати «свіжі» чисті дріжджі щоразу, значно покращуючи процес варіння пива та його смакову консистенцію.



Так, наприкінці ХІХ століття по всій Європі та Сполучених Штатах пивовари будують великі торговельні імперії. Адольфус Буш був першим американським пивоваром, який використав пастеризацію для підтримки свіжості пива. Першим, хто використовував механічне охолодження та рефрижераторні залізничні вагони, які він запровадив у 1876 році. І першим, хто широко розливав пиво по пляшках. До 1877 року його компанія Anheuser-Busch (зараз у складі ABInBev) володіла парком із 40 рефрижераторних залізничних вагонів для перевезення пива. Розширення призвело до збільшення виробництва з 50 000 гектолітрів у 1875 році до більш ніж 320 000 у 1881 році.



Британія здобувала свої статки на елі, тоді як Центральна Європа, Скандинавія та Америка зосередилися на лагерах. У 1900 році три з чотирьох найбільших сучасних пивоварних компаній Японії вже успішно працювали.



Дві світові війни значно змінили пивоваріння, а між ними одна велика пивоварна держава повністю вийшла з гри. 13-річний "експеримент" із сухим законом, з 1920 по 1933 рік, змінив американське пиво на наступні півстоліття.