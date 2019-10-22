Всюдисущий штучний інтелект

Штучний інтелект може зробити ваше життя
більш комфортним. Саме алгоритми ШІ відповідно до ваших смаків підбирають найкращу музику у
Spotify, серіали у Netflix чи відео у Tik-Tok.
Технологію штучного інтелекту
використовує і компанія LG у своїх розробках. Так, наприклад, прямо на екрані найрозумнішого телевізора LG
можна відкрити Home Dashboard та керувати всіма елементами розумного будинку
.
Завдяки технології
ThinQ з технікою можна поговорити.
Після фрази "Привіт, LG" діалог можна
продовжити як з живою людиною і дати їй команди, наприклад, зменшити температуру в кімнаті
чи підказати температуру повітря на завтра. Фразою "Привіт LG. Добрий ранок!" можна
увімкнути світло, очищувач повітря та пилосос, або виконати будь-який інший сценарій, який
ви запрограмуєте. Так само працює і "Добраніч".
Ну і, що максимально зручно,
телевізор сам може порадити, який фільм подивитись ввечері. А завдяки потужностями інтелектуальному процесору a9 III покоління
, алгоритми штучного інтелекту
наближють зображення до стандарту 8K, а звук — до 5.1 каналів.
Таким чином, все,
що ви дивитеся, буде виглядати чіткіше, яскравіше і контрастніше, а звукові ефекти в фільмах
ніби огортатимуть, створюючи ефект присутності.