Всюдисущий штучний інтелект

Скоро сферу освіти зовсім не можна буде уявити без штучного інтелекту. Навіть телевізор може підбирати, які програми вмикати дітям, доки батьки чимось зайняті.



Розробники додатку Tik-Tok, який стабільно тримає позиції у першій десятці завантажень по світу, своєю чергою запустили два додатки-репетитори, які працюють на основі штучного інтелекту.



GuaGuaLong English — для навчання дітей віком від 2 до 8 років англійській мові, та GuaGuaLong Mind — для навчання дітей віком від 3 до 6 років математиці.



Очікується, що незабаром ШІ навчиться повноцінно перевіряти письмові роботи та екзаменаційні завдання, завдяки чому повністю можна буде виключати упередженість або некомпетентність викладачів.



Також камери зі штучним інтелектом зможуть аналізувати поведінку учнів: розпізнавати і оцінювати, як учні реагують на різні теми та завдання, наскільки легко співпрацюють один з одним, як працюють поодинці, коли відволікаються і т.д.



Звичайно, досі йдуть суперечки з приводу етичності тих чи інших спостережень.

