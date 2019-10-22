За підтримки LG
Всюдисущий штучний інтелект
Як AI спрощує життя людей
Коли пишеш статтю про штучний інтелект — завжди переживаєш, адже наступну вже може писати він.

ШІ вже використовують різні медіа. Так, наприклад, у Bloomberg є система Cyborg, яка допомагає журналістам писати статті про звітність компаній, Forbes має бота на ім'я Берті, який радить авторам теми матеріалів, а в Microsoft штучний інтелект вже почав заміняти редакторів новинних стрічок.

Що ще хорошого підготував для нас штучний інтелект?
РОЗВАГИ
Після запуску космічного корабля Crew Dragon інтернетом поширилося діпфейк відео з засновником SpaceX Ілоном Маском, на якому він співає пісню "Трава у дома" гурту "Земляне".
Обличчя Ілона Маска наклали на соліста гурту за допомогою штучного інтелекту і виглядало це доволі смішно. Можливо, Ілон Маск назвав штучний інтелект небезпечнішим за ядерну зброю передчуваючи саме це.

Жарти жартами, але у цієї технології шкідливий потенціал, адже вона дозволяє маніпулювати аудіо- та відеоконтентом. І розібратися, де правда, а де фейк стає все складніше.

Так, наприклад, в мережі вже можна знайти підробні відео з Бараком Обамою чи Дональдом Трампом. Проте, згідно із дослідженням Deeptrace, поки 96% діпфейків використовуються в порно.

Також штучний інтелект може поліпшити настрій або навіть стати вашим другом. Чатбот Replika, наприклад, в процесі спілкування вивчає свого співрозмовника, і говорить з ним майже як справжня людина.
Чи то заради науки, чи то заради розваг ШІ дали вивчити романтичні відносини між людьми. Для цього канадські вчені показали алгоритму дані опитування понад 11 тис пар.

ШІ вдалося вияснити, що індивідуальні характеристики на кшталт віку, статі та особистісних особливостей мало що значать у стосунках. Куди важливішими є партнерські зобов'язання, вдячність, сексуальна задоволеність, бажання зробити партнера щасливим та низький рівень конфліктності.
КОМФОРТ
Штучний інтелект може зробити ваше життя більш комфортним. Саме алгоритми ШІ відповідно до ваших смаків підбирають найкращу музику у Spotify, серіали у Netflix чи відео у Tik-Tok.

Технологію штучного інтелекту використовує і компанія LG у своїх розробках. Так, наприклад, прямо на екрані найрозумнішого телевізора LG можна відкрити Home Dashboard та керувати всіма елементами розумного будинку.

Завдяки технології ThinQ з технікою можна поговорити.

Після фрази "Привіт, LG" діалог можна продовжити як з живою людиною і дати їй команди, наприклад, зменшити температуру в кімнаті чи підказати температуру повітря на завтра. Фразою "Привіт LG. Добрий ранок!" можна увімкнути світло, очищувач повітря та пилосос, або виконати будь-який інший сценарій, який ви запрограмуєте. Так само працює і "Добраніч".

Ну і, що максимально зручно, телевізор сам може порадити, який фільм подивитись ввечері. А завдяки потужностями інтелектуальному процесору a9 III покоління, алгоритми штучного інтелекту наближють зображення до стандарту 8K, а звук — до 5.1 каналів.

Таким чином, все, що ви дивитеся, буде виглядати чіткіше, яскравіше і контрастніше, а звукові ефекти в фільмах ніби огортатимуть, створюючи ефект присутності.
ЗДОРОВ'Я
Вже щосили штучний інтелект працює у сфері медицини, допомагаючи лікарям діагностувати та лікувати хвороби.

Так, наприклад, платформа Watson Health від IBM здатна зареєструвати у пацієнтів рак або проблеми з серцем, DeepMind Health — технологія Google — виявляє деякі хвороби очей та радить, як їх лікувати, а ScanNav допомагає під час УЗД вагітних побачити можливі патології ембріона.

В кінці 2019 року була представлена технологія для оцінки ЕКГ, яка здатна прогнозувати збої серцевого ритму і точніше за лікарів передбачати ризик смерті у пацієнтів.

А на початку 2020 компанія Bayer анонсувала співпрацю з Exscientia, що займається пошуком ліків за допомогою штучного інтелекту. В рамках проєкту будуть досліджуватись з'єднання, які потенційно могли б стати ліками для терапії серцево-судинних і онкологічних захворювань.
ОСВІТА
Скоро сферу освіти зовсім не можна буде уявити без штучного інтелекту. Навіть телевізор може підбирати, які програми вмикати дітям, доки батьки чимось зайняті.

Розробники додатку Tik-Tok, який стабільно тримає позиції у першій десятці завантажень по світу, своєю чергою запустили два додатки-репетитори, які працюють на основі штучного інтелекту.

GuaGuaLong English — для навчання дітей віком від 2 до 8 років англійській мові, та GuaGuaLong Mind — для навчання дітей віком від 3 до 6 років математиці.

Очікується, що незабаром ШІ навчиться повноцінно перевіряти письмові роботи та екзаменаційні завдання, завдяки чому повністю можна буде виключати упередженість або некомпетентність викладачів.

Також камери зі штучним інтелектом зможуть аналізувати поведінку учнів: розпізнавати і оцінювати, як учні реагують на різні теми та завдання, наскільки легко співпрацюють один з одним, як працюють поодинці, коли відволікаються і т.д.

Звичайно, досі йдуть суперечки з приводу етичності тих чи інших спостережень.
РОБОТА
Велика ймовірність і того, що вже скоро саме штучний інтелект буде приймати вас на роботу. Вже зараз ШІ змінює сферу HR. Так, ШІ-система HireVue, яка зчитує мовлення, тон голосу, міміку, аналізує отримані дані та видає рекомендації щодо кандидата.

Також існує багато побоювань, що автоматизація та штучний інтелект відберуть у людей їхні робочі місця. Проте, згідно з прогнозами Всесвітнього економічного форуму, до 2022 автоматизація призведе до скорочення 75 млн робочих місць, проте створить 133 млн нових, отже боятися нема чого.