Футбола не будет. UEFA просит Нацбанк оплатить долги Коломойского

Почему за трансляцию футбольных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы телеканалами Игоря Коломойского придется заплатить из госбюджета. (Укр.)

Новому власнику Приватбанку, тобто державі, націоналізація приносить неприємні сюрпризи. Як виявилося, Приватбанк був не тільки кредитором пов'язаних з акціонерами компаній, а й надавав їм банківські гарантії, за які тепер, ймовірно, доведеться розраховуватися платникам податків.

У розпорядженні ЕП опинилася аналітична записка НБУ. У ній йде мова про те, що UEFA недавно звернувся до Національного банку з проханням допомогти вирішити питання боргів медіа-холдингу колишніх акціонерів банку.

Чому за трансляцію футбольних матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи телеканалами Ігоря Коломойського доведеться заплатити з держбюджету?

Наприкінці квітня до Національного банку України надійшов курйозний лист від Союзу європейських футбольних асоціацій — UEFA.

Схоже, юристи організації заплуталися у перипетіях очистки банківської системи України і звернулися до НБУ як до власника Приватбанку з проханням допомогти повернути борги медіа-холдингу екс-акціонера Приватбанку Ігоря Коломойського.

Виходячи з тексту аналітичної записки НБУ, 12 липня 2012 року UEFA уклав угоду з компанією TV media Planet LTD на телевізійну трансляцію матчів Ліги чемпіонів 2012-2015 років, Суперкубку UEFA 2012-2014 років та Ліги Європи 2012-2015 років на 3,2 млн євро. Гарантом щодо сплати був Приватбанк.

У липні 2015 року TV media Planet LTD звернулася до UEFA з проханням продовжити строки оплати за контрактом у зв'язку із скрутним фінансовим становищем в Україні. UEFA погодився надати відстрочку до 1 грудня 2016 року за умови негайної сплати половини боргу — 1,6 млн євро.

16 вересня 2015 року було підписано дві угоди з кіпрською філією Приватбанку на надання міжнародних гарантій на 1,6 млн євро стосовно забезпечення оплати медійних прав UEFA. Як заставу "1+1 продакшн" надала обладнання на 58 млн грн. Заставним майном володіє "1+1 продакшн".

Напередодні націоналізації банку, 1 грудня 2016 року, TV media Planet LTD не виконала свої зобов'язання перед UEFA і 13 грудня 2016 року остання виставила письмову вимогу до банку на повну суму гарантій. Кошти перераховані не були. Тепер UEFA сподівається на сприяння української влади.

НБУ направив лист UEFA до Мінфіну як власника банку і відповів його авторам, що він не є власником банку. Регулятор також рекомендував Приватбанку вивчити можливості стягнення з "1+1 продакшн" суми боргу або заставного майна.

ЕП надіслала запит до "1+1 продакшн" з питаннями, чому компанія не заплатила кошти за трансляцію матчів та чи готова вона віддати банку заставне майно, проте відповіді не отримала. Не надав коментарів на запит ЕП і сам Приватбанк. Проте, схоже, ситуація складається не на користь банку та держави.

"Наразі ліцензія кіпрської філії не дозволяє виплатити цю гарантію, але ніщо не заважає це зробити центральному офісу. Однак чому державний банк повинен платити за боргами Коломойського? Звичайно, робити це ніхто не хоче, але із ситуації потрібно якось виходити", — каже один із співробітників Приватбанку.

За його словами, стягнення боргів з медіа-компанії виглядає примарним. "Усі пам'ятають, як після нового року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення попросила їх розкрити структуру власності. Вони здійняли гвалт про свободу слова, тому канал навіть чіпати ніхто не хоче", — каже співрозмовник ЕП.

Юристи одностайні: зміна власника не звільняє банк від зобов'язань. "За статтею 96 Цивільного кодексу юридична особа відповідає за своїми зобов'язаннями належним їй майном, крім випадків, встановлених установчими документами і законом", — пояснює юрист ЮФ "Місечко та партнери" Юлія Демиденко.

За її словами, закон "Про банки і банківську діяльність" не встановлює жодного винятку із загального правила, тому зміна засновника Приватбанку жодним чином не вплине на порядок виконання обов'язку банку щодо сплати за гарантією.

Схожу думку висловив керівний партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex адвокат Віктор Мороз: "Зміна власника юридичної особи не припиняє і не змінює зобов'язань такої юридичної особи за відповідним договором, якщо інше не обумовлено безпосередньо договором".

Таким чином, додав він, якщо в угодах не було застереження щодо припинення зобов'язань кіпрської філії Приватбанку у разі можливої зміни власників, такі зобов'язання чинні і банку доведеться сплатити кошти за компанію Коломойського.

За словами Мороза, кіпрська філія банку може спробувати визнати угоди щодо надання міжнародних гарантій недійсними на підставі введення в оману щодо істотних умов контракту компанією Коломойського. "Тоді розраховуватися з UEFA доведеться лише компанії Коломойського", — вважає юрист.