Единый электронный билет. Как это будет работать?

Что случилось? Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым вводится автоматизированная система учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте. Проще говоря: депутаты поддержали введение электронного билета, который позволит отказаться от наличного расчета в транспорте. И вот эти привычные "водитель, передайте сдачу с пяти гривень", "а у вас мельче ничего нету?!" уйдут в небытие, и вы будете рассказывать о них своим детям и внукам.

И что это меняет? Законопроект предлагает отказаться от наличного расчета за бумажные билеты и перейти на так называемый электронный билет. Кроме того, законопроект позволит местным органам самоуправления создать автоматизированные системы оплаты и полностью отказаться от обычных билетов и расчетов наличными денежными средствами.

Этот электронный билет заработает во всей Украине? Нет. Города сами вправе определять, вводить им такую систему или нет. На данный момент свое желание внедрить подобную систему изъявили Киев, Львов, Днепр, Винница, Николаев, Ужгород и другие. Так, Киев уже постепенно внедряет электронный билет, начиная с таких вот пластиковых карточек. Кроме того, электронный билет будет доступен для тех, кто будет пользоваться карточкой киевлянина. Винница, например, планирует это сделать в 2018 году, потратив 8 млн евро и собирается привлечь для этого деньги ЕБРР. Львов также планирует запустить систему в 2018 году и получит на электронный билет 10 млн евро от ЕБРР. Днепр планирует внедрять электронный билет в течении 2017-2019: в 2017 году власти планируют обеспечить нужными турникетами метрополитен, в 2018 — электротранспорт города, а в 2019 — автотранспорт.

Можно объяснить на примере, как это будет работать? Легко. Сейчас, когда вы заходите в троллейбус или автобус, вы в лучшем случае ждете, когда же к вам подойдет проводник, чтобы забрать у вас три гривни и выдать вам билет, в худшем — идете к водителю. В автобусах или маршрутках, зачастую, вы не получаете билета вообще. Когда заработает система, это будет выглядеть так: вы регистрируете, или покупаете специальную проездную карточку, которая будет вами в дальнейшем пополняться. Когда вы заходите в общественный транспорт и прикладываете ее к считывающему устройству — валидатору, с вас снимается сумма за поездку. Причем, в зависимости от того, по какому пути пойдет город, может оплачиваться либо одна поездка, либо условные полчаса-час пользования общественным транспортом.

Это нужно носить карточку и для троллейбуса, и для трамвая? Нет. Предусматривается, что одна карточка будет действовать для всего городского транспорта. В случае с Киевом, где электронный билет будет в том числе интегрирован и в "карточку киевлянина" и Днепром, где хотят пойти по тому же пути, одной карточкой можно будет покрывать множество услуг — одновременно платить за проезд, записываться к врачу или заказывать какую-либо выписку.

И где пополняется такая карточка? Каждый город будет сам определять где именно. Предполагается, что ее можно будет пополнить с помощью интернет банкинга, терминала, в кассах магазинов, с помощью мобильного предложения или СМС.

А как быть тем, кто сейчас не платит за проезд? Для льготной категории населения также предусмотрены электронные билеты. Единственное, они могут получать их бесплатно. Кроме того, бесплатный проезд для них также сохраняется.

А тем, кто не хочет делать единый билет? Или туристам? На примере заявлений львовских властей, можно сделать вывод, что билеты останутся, но будут стоить дороже. Например, во Львове хотели полностью отказаться от билетов, но потом передумали. "Нам эксперты ЕБРР советуют, что, с одной стороны, это правильное решение, а с другой — мы лишаем пассажиров альтернативы. Есть у нас масса остановок, где нет магазинов или киосков. Если все-таки билет останется у водителя, то, во-первых, будут значительно дороже, как минимум в полтора-два раза, чем если его где-то приобрести и, во-вторых, будет техническое ограничение, чтобы водитель не продавал билеты во время движения", — говорит руководитель отдела внедрения электронного билета "Львовавтодора" Сергей Журбенко. Такая же система, кстати, действует и в европейских городах. Например, в Праге все местные жители пользуются специальными проездными — они покрывают автобусы, трамваи и метро. Туристы же могут приобрести билеты в магазинах или терминалах. Причем себестоимость одного бумажного билета дороже, чем себестоимость с помощью проездного.

А если я решил проехать без билета? Всегда есть шанс наткнуться на контролера, который имеет право выписать вполне реальный штраф. По новому закону — это штраф в тридцатикратном размере от стоимости билета.