Омелян против Администрации морских портов: кто кого

Министр инфраструктуры назвал главным провалом года несостоявшуюся реформу АМПУ, заявил о коррупции на предприятии, анонсировал смену главы и перевод офиса в Киев. АМПУ с ответом не медлила.

На прошлой неделе был назначен новый глава Администрации морских портов. Им стал латвиец Райвис Вецкаганс. Назначению предшествовало несколько заявлений министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Он назвал своим главным провалом 2016 года несостоявшуюся реформу АМПУ, заявил о коррупции на предприятии и отказе руководства что-то менять, анонсировал смену главы, сокращение штата и перевод офиса в Киев.

В АМПУ с ответом не медлили. Решение о новом назначении заблокировали через суд, а у себя на сайте заявили, что решение о переводе АМПУ из Одессы в столицу — очень плохая идея, большие зарплаты — это заслуга министра, и что нет никакой коррупции, администрация работает согласно закону.

ЭП выяснила, зачем Омелян так настаивает на реформировании АМПУ и почему в самой администрации противятся реформам.

Наследие "попередников"

АМПУ создали в июне 2013 года как единый госорган, управляющий 18-ю морскими портами. Пять из них находятся во временно оккупированном Крыму.

Идею создания АМПУ позаимствовали из опыта европейских государств. С помощью единого органа управления и единого бюджета рассчитывали инвестировать в крупные и стратегически важные проекты.

Райвис Вецкаганс

Задумывалось, что АМПУ будет развивать акватории портов и объектов портовой инфраструктуры: углублять дно, строить причалы, проводить ремонтные черпания и обеспечивать безопасность гаваней.

Создание АМПУ имело свою специфику. "У АМПУ были удачные решения. Ее создание мы приветствовали и даже помогали, как могли. Я хорошо понимал, что может произойти, если эта работа не завершится. Не завершилась", — говорит ЭП генеральный директор группы "ТИС" Андрей Ставницер.

Создать АМПУ планировалось на базе стратегических объектов портовой инфраструктуры, которые не подлежат приватизации, концессии или аренде.

Все остальное было решено продать либо передать в концессию или аренду на 49 лет. Причалы, которые не могли быть приватизированы, решили передать инвесторам во временное пользование.

Так де-юре бизнес получил долгожданную возможность легально инвестировать в портовые проекты, покупать или брать в аренду земли, географически привязанные к портам.

Де-факто у украинских олигархов появилась возможность значительно усилить свое положение в портах, чем и занялись Фирташ, Курченко и Ахметов.

После Революции достоинства в Министерстве инфраструктуры упразднять или реформировать АМПУ не стали, ограничившись сменой руководства. Как показало время, это привело к некоторым нарушениям.

"Масштаб отрасли, которой управляет администрация, привлекает сторонников "схем" и кумовского подхода. Деньги слишком большие", — говорит Ставницер.

По его словам, этого можно было избежать, если бы власти создали так называемые независимые борды, которые управляли бы филиалами АМПУ.

"К примеру, туда бы вошли авторитетные представители морской индустрии, представители громады или местного муниципалитета, экологи, представитель железной дороги, экспедитор, агент, представитель автодора. Решения такого органа были бы взвешенными, портовые сборы тратились бы эффективно, и многострадальный транзит бы поехал", — добавляет он.

АМПУ и банки

Однако АМПУ оставалась такой, какой была создана при Януковиче. Из-за этого в последние годы она не единожды была замечена в разных скандалах.

Еще в 2015 году ЭП писала, что АМПУ выбирает сомнительные банки для хранения средств и не ограничивается государственными.

"Более 230 млн лежат в банке "Восток", который контролирует Владимир Костельман через Fozzy Group, 100 млн — в банке "Пивденный" одесского бизнесмена Юрия Родина. Есть долларовый счет в "Сбербанке России" и банке "ВБР", который принадлежал Александру Януковичу, гривневый счет в "Дельта банке" Николая Лагуна, находящемся в процессе ликвидации", — говорилось в статье "Администрация морпортов: убить своих, чтобы чужие согрелись".

Из-за ликвидации банков АМПУ, кстати, уже теряла средства.

"У нас уже был прецедент, когда один известный банк известного миллиардера упал, и мы потеряли несколько сотен миллионов гривень. Вытаскиваем то, что возможно вытащить, потом на остаток суммы будем составлять какие-то графики", — говорил Омелян в интервью ЭП.

По словам источников, речь может идти о банке "Финансы и кредит" бизнесмена Константина Жеваго.

Сомнительные тендеры

Нацполиция заявила, что при проведении дноуглубительных работ в портах должностные лица АМПУ присвоили миллионные средства госпредприятия. Когда через три дня директору АМПУ Андрею Амелину СБУ вручила подозрение о растрате 3,5 млн грн, стало ясно, о ком идет речь.

"Правоохранители установили, что в феврале-марте 2015 года руководство госпредприятия закупило у частной структуры горюче-смазочные материалы по цене, намного выше рыночной. В результате Администрации морских портов был нанесен ущерб на 3,5 млн грн", — заявила СБУ.

Еще один случай, на 712 млн грн, описывали "Наші гроші": следователи проверяли законность тендера на дноуглубительные работы в Бердянском и Мариупольском портах. Госфининспекция посчитала этот тендер незаконным, но АМПУ проигнорировала замечания ГФИ.

Кроме того, в октябре 2016 года разгорелся скандал в порту "Южный". Тогда в тендере на проведение работ на 1 млрд грн победила фирма Jan De Nul.

"Уже в ходе тендера у предприятия-победителя появился новый директор. Им оказался помощник народного депутата от "Народного фронта" Сергея Фаермарка", — сообщил народный депутат Сергей Лещенко.

При этом, по его словам, голландская международная компания Van Oord предложила цену на 90 млн грн ниже. Тендер удалось отменить при содействии министра инфраструктуры и премьер-министра.

"Если уже тендерами в морском порту занимается премьер-министр, — разве это нормально? Что это за организация, которой министр дает команду отменить коррупционные тендеры?" — спрашивает Александр Захаров, координатор движения "Нет — коррупции на транспорте".

Тендер должны были провести через ProZorro, хотя уже делаются заявления, что в тендерное предложение заложили лишние 100 млн грн. "По нашему мнению, тендер написан под конкретную компанию", — заявили ЭП в компании "М.В.Карго". В АМПУ с незаконностью тендеров в "Южном" не согласны.

АМПУ и Фаермарк

Одесский бизнесмен и депутат Фаермарк довольно часто упоминается в контексте морской отрасли. "Там много фамилий надо называть. И бывший руководитель АМПУ Юрий Васьков, и депутаты. Фаермарк — один из тех людей, кто дает команды в морской отрасли", — говорит Захаров.

Сергей Фаермак rbc.ua

Летом, отвечая на вопрос ЭП о роли Фаермарка, Омелян сказал, что тот не влияет на руководителей портов, но слышал, что Фаермарк влияет на АМПУ. "У меня был разговор с ним по этому вопросу. Мы четко договорились, что реформе Администрации морских портов быть", — заявлял Омелян.

Однако по словам источников ЭП влияние Фаермарка на АМПУ преувеличено.

"На некоторые направления деятельности АМПУ Фаермарк, похоже, влияет, но он является народным депутатом от НФ, министр тоже представляет НФ. Поэтому источник его полномочий в АМПУ нужно искать в политической плоскости", — заявил ЭП один из представителей морской отрасли.

АМПУ и бизнес

Из-за несвоевременного проведения тендера страдает и бизнес. Ставницер отмечает, что когда в компании "ТИС" проходили обыски, АМПУ "вместо того, чтобы защищать крупнейшего инвестора отрасли, накаляла обстановку и писала в контору записки, имеющие мало отношения к реальности".

"Есть одна яркая история, которая лаконично проиллюстрирует суть взаимодействия администрации с частными компаниями. Когда к нам приехала СБУ с громкими вооруженными обысками по давнему вопросу, по которому все документы были предоставлены службе множество раз, на лобовом стекле их автобуса была табличка с надписью "АМПУ", — говорит он.

Скандал с дноуглублением ударил по проекту компании "М.В. Карго", которая в 2015 году подписала с АМПУ договор о 104 млн долл инвестиций.

"На днях мы получили подтверждение от IFC (Международная финансовая корпорация) о выделении проекту 37 млн долл, столько же дает ЕБРР. С нашей стороны обязательства выполняются: в проект инвестировано свыше 30 млн долл, ведутся плановые работы", — заявили ЭП в пресс-службе компании.

Строительство компанией "М.В. Карго" зернового терминала Cargill мощностью 5 млн тонн в год в порту "Южный" может сорваться, в связи с чем представители компании направили АМПУ письмо с просьбой разобраться с тендером и как можно раньше провести дноуглубительные работы.

"К сожалению, пока ответа не последовало", — заявили ЭП в "М.В. Карго".

Высокие зарплаты руководства АМПУ

Арестовать экс-главу АМПУ Амелина не вышло. Суд отказался это делать и отпустил его под залог в размере 1,4 млн грн. Казалось бы, 1,4 млн грн —немалая сумма, но только не для руководства АМПУ.

Bigus.info опубликовало выдержки из штатного расписания, в котором указаны зарплаты руководителей АМПУ. Согласно им, Амелин получает 320 тыс грн в месяц, его заместители — по 260 тыс грн в месяц.

"Такие зарплаты были сознательным шагом для уменьшения коррупционных факторов, но руководство АМПУ решило пойти другим путем. К окладам оно насчитало себе премий еще на несколько зарплат, а коррупция не уменьшилась, если не увеличились", — прокомментировал Омелян.

Например, в декабре руководство выписало себе премии от 750 тыс грн до 1,5 млн грн. По словам Захарова, Амелин по прежнему получает зарплату.

"Ему до сих пор начисляют по 320 тыс грн, хотя он не работает. Я спрашивал министра, как так получается: ему предъявили подозрение в хищениях, на работу он не ходит, но 320 тыс грн в месяц получает", — говорит он.

ЭП попыталась связаться с АМПУ и попросить прокомментировать перечисленные факты, однако в пресс-службе ответили, что все официальные комментарии делаются только у них на сайте в виде заявлений.

Чего хочет министр

Сразу после Революции достоинства реформированием АМПУ не занимались. Сняли только с должности Васькова и на его место поставили Амелина.

При этом возникали предложения по ликвидации АМПУ. Например, депутат из БПП Андрей Вадатурский зарегистрировал законопроект, который предлагал упразднить администрацию, однако это так и не было сделано.

При Пивоварском зацикленности на реформе АМПУ не было. Бывший министр инфраструктуры сосредоточился на дерегуляции и сокращении прохождения времени досмотра, а отраслью в ручном режиме управлял Васьков.

"Первоочередной задачей было максимально упростить все процедуры для бизнеса и параллельно заниматься реформированием отрасли, включая реорганизацию АМПУ, создание морской администрации", — говорит он.

Андрей Амелин rbc.ua

Хотя к Васькову возникали вопросы в связи с тем, что он был главой АМПУ при Януковиче, определенных успехов с точки зрения прохождения процедур при Пивоварском ему добиться удалось.

Омелян решил отойти от ручной системы управления и взялся за структурные реформы министерства и подчиненных ему предприятий. В первую очередь, он планирует создать новый орган — Морскую администрацию Украины.

"Администрации в полноценном понимании не было никогда. Были квазиминистерства, которые занимались морской отраслью.

Морская администрация должна заниматься развитием морской отрасли и безопасностью. В ее компетенцию должны быть отданы все имущественные вопросы предприятия, после того как мы завершим процесс приватизации или избавимся от непрофильных активов. Это невыгодно мне как министру, но выгодно отрасли", — говорил он ЭП во время летнего интервью.

Министр также пообещал пересмотреть количество работников АМПУ и зарплаты руководства.

О реформе АМПУ говорит и Захаров.

"АМПУ надо переформатировать. Она создавалась не для зарабатывания денег, а для регулирования отрасли как предприятия. К ним много вопросов по безопасности мореплавания, навигации, организации работы таможенных и пограничных пунктов пропуска, охраны периметров", — говорит он.

С этим согласен и Васьков.

"Для начала нужно привести деятельность АМПУ в соответствие с нормами закона "О морских портах", при необходимости менять законодательство, и обязательно реформировать. С момента принятия закона прошло уже почти пять лет и видны направления, которые требуют корректировки", — говорит он.

Заблокировать судом

В 2016 году не казалось, что порты — в приоритете у Омеляна (министерство сосредоточилось на дорогах и "Укрзалізниці"), зато 2017 год начался с АМПУ.

Заявив о высоких зарплатах, министр поменял исполняющего обязанности: уволил Юрия Наконечного и назначил Сергея Гронского. Кроме того, Омелян анонсировал, что вскоре на эту должность придет Райвис Вецкаганс.

В АМПУ решили пойти проверенным методом и заблокировали назначение через суд по той причине, что назначение не подписал государственный секретарь Министерства инфраструктуры Андрей Глущак.

В министерстве на это отреагировали спокойно. На следующий день Омелян поехал вместе с президентом в Одессу и без лишних скандалов представил нового исполняющего обязанности Райвиса Вецкаганса. С подписью госсекретаря.

"Я поддерживаю министра относительно трех направлений реструктуризации отрасли: привлечение инвестиций, увеличение рабочих мест и налоги в бюджет. Главное направление — развивать порты и эффективно использовать госимущество для создания условий для бизнеса", — заявил Вецкаганс.

Попытается ли Наконечный заблокировать назначение еще раз, непонятно. "Если Омелян пошел на такие изменения, он дойдет до конца. Либо он их "добьет", либо они его "съедят" и он уйдет в отставку", — говорит Захаров.