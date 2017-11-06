Топ-менеджеру "Нафтогаза" создали "оффшорку" для выведения валюты

В начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана оффшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.

Это следует из документов "Paradise Papers" - журналистского расследования, к которому присоединилась команда "Слідство.Інфо" как официальный партнер проекта OCCRP.

Речь идет о компании Pioneer Foundation, которая просуществовала 14 месяцев.

По данным расследования, к схеме выведения средств мог быть привлечен Альфа-Банк, а счет для фонда Алексеенко решили открыть в Банке Кипра.

До работы в государственной компании Сергей Алексеенко был инвестиционным банкиром - работал в самых известных украинских компаниях.

В июле 2014 года он начал работать в "Нафтогазе" - уполномоченным по перспективным проектам.

Сейчас Алексеенко - член правления "Укртрансгаза", дочерней компании "Нафтогаза".

Ранее ЭП писала, что контроль за финансовыми потоками "Укртрансгаза" находится в руках членов правления компании - Романа Биляги, Сергея Алексеенко и Сергея Макогона, которые являются членами команды главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.