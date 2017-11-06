Топ-менеджеру "Нафтогаза" создали "оффшорку" для выведения валюты
В начале 2016 года на острове Мэн для украинского газового топ-менеджера Сергея Алексеенко была основана оффшорная компания для вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине.
Это следует из документов "Paradise Papers" - журналистского расследования, к которому присоединилась команда "Слідство.Інфо" как официальный партнер проекта OCCRP.
Речь идет о компании Pioneer Foundation, которая просуществовала 14 месяцев.
По данным расследования, к схеме выведения средств мог быть привлечен Альфа-Банк, а счет для фонда Алексеенко решили открыть в Банке Кипра.
До работы в государственной компании Сергей Алексеенко был инвестиционным банкиром - работал в самых известных украинских компаниях.
В июле 2014 года он начал работать в "Нафтогазе" - уполномоченным по перспективным проектам.
Сейчас Алексеенко - член правления "Укртрансгаза", дочерней компании "Нафтогаза".
Ранее ЭП писала, что контроль за финансовыми потоками "Укртрансгаза" находится в руках членов правления компании - Романа Биляги, Сергея Алексеенко и Сергея Макогона, которые являются членами команды главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.
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