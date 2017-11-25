В МАУ заявили, что национальный лоукостер умрёт

Национальный лоукост-перевозчик, создание которого анонсировано в 2017 году, обречен на провал.

Об этом во время пресс-конференции заявил президент авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) Юрий Мирошников, передает ЦТС.

"С профессиональной точки зрения, полноценный украинский национальный лоукост-перевозчик невозможен, поскольку нет двух критически важных условий для его существования. Его можно создать, но он скоро умрет" - заявил Мирошников.

"Во-первых, нужен доступ к большим объемам дешевых денег. Без этого невозможно достичь дешевых цен при закупке самолетов, а без дешевых самолетов невозможно построить лоукост-модель. И во-вторых, лоукост не будет успешным без массового рынка. К большому сожалению, Украина сейчас таковым не является", - добавил он.

Несколькими днями ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян намекнул, что украинская лоукост-авиакомпания может быть зарегистрирована уже в следующем месяце.