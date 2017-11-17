Электрический грузовик от Tesla будет беспилотным - Маск

Автопроизводитель Tesla представил первую модель грузовика — прототип тягача с электрическим приводом.

Об этом сообщил основатель компании Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter.

Модель называется Tesla Semi.

Грузовик сможет проехать без подзарядки до 800 километров, причем после получасовой зарядки он может сразу проехать еще около 650 километров.

Semi сможет при полной загрузке (36 тонн) разогнаться до 100 километров в час за 20 секунд.

В отличие от традиционных грузовиков в Tesla Semi центральная посадка — кресло водителя расположено по центру кабины.

Грузовик оснащен системой автопилота, которая позволяет держаться в полосе, перестраиваться и съезжать с автострады без участия водителя.

Производство Tesla Semi планируют начать в 2019 году. Сколько будет стоить новый грузовик, не сообщается.

Сейчас Tesla выпускает три легковых модели: хэтчбек Model S, седан Model 3 и кроссовер Model X.

Для скоростной зарядки своих автомобилей компания также создала сеть станций Supercharger, которых уже более 7 тысяч по всему миру.

Напомним, Tesla также презентовала спортивный электромобиль Tesla Roadster, который способен разогнаться до 100 километров в час менее, чем за 2 секунды.

Экономическая правда