Гривна на межбанке стабильна

15 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,47-26,49 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,47-26,49 гривни;

Евро - 31,28-31,30 гривни;

Российский рубль - 0,4398-0,4405 гривни.

Напомним, 15 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:30 установились на уровне 26,48-26,5 гривни за доллар.

Экономическая правда