Все разделы
Укр / Рус

Гривна на межбанке стабильна

Среда, 15 ноября 2017, 17:37
 

15 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,47-26,49 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,47-26,49 гривни;

Евро - 31,28-31,30 гривни;

Российский рубль - 0,4398-0,4405 гривни.

Напомним, 15 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:30 установились на уровне 26,48-26,5 гривни за доллар.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

межбанк
Материалы по теме
Межбанк открылся долларом по 26,5 гривни 15 ноября 2017, 11:45
Межбанк закрылся долларом по 26,49 14 ноября 2017, 17:25
Межбанк открылся обесцениванием гривни 14 ноября 2017, 11:19
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте