Гривна на межбанке стабильна
Среда, 15 ноября 2017, 17:37
15 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 26,47-26,49 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,47-26,49 гривни;
Евро - 31,28-31,30 гривни;
Российский рубль - 0,4398-0,4405 гривни.
Напомним, 15 ноября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:30 установились на уровне 26,48-26,5 гривни за доллар.
Экономическая правда
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