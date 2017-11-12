Коломойский считает национализацию Приватбанка рейдерством

Один из бывших владельцев Приватбанка Игорь Коломойский считает национализацию финансового учреждения рейдерством.

Об этом пишет DT.UA.

В своем исковом заявлении к банку Коломойский утверждает, что согласился на национализацию исключительно в интересах клиентов банка и только после того, как чиновники убедили его в том, что банку необходимо оздоровление.

"Но через несколько месяцев после национализации истец обнаружил, что она была: а) заранее спланированной акцией б) носила характер рейдерства в) предусматривала не только национализацию банка, но и дальнейшую конфискацию личного имущества акционеров, должностных лиц банка, вкладчиков и клиентов" , - говорится в статье.

Автор отмечает, что главное противоречие исковых требований Коломойского - это финансовое состояние банка на момент национализации.

В статье отмечается, что иск Коломойского строится на противоречиях двух законов Украины, определяющих различные процедуры признания банка неплатежеспособным, основания и условия для обеспечения капитализации банка государством и тому подобное.

"Претензии к процедуре национализации, не к сути. Тем проще будет доказать ее несостоятельность и сложнее отстоять правоту чиновников, которые проводили национализацию", - говорится в статье.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

В рамках национализации банка его обязательства перед связанными лицами подлежалипроцедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

В середине мая 2017 года ПриватБанк привлек EY для проведения комплексного аудита финансовой отчетности и деятельности банка за 2016 год.

EY подтвердила отрицательный балансовый капитал ПриватБанка по итогам деятельности в 2016 году на уровне 0,7 млрд грн, при том, что Минфин до отчетной даты уже внес в капитал финучреждения 107 млрд грн.