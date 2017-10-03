Рада приняла пенсионную реформу

Верховная Рада приняла правительственный проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения пенсий".

"За" проголосовало 288 народных депутата.

Проект закона предусматривает, что прожиточный минимум для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1 452 гривни, а не 1 312, как сейчас.

Кроме того предусматривается предоставление гарантий для инвалидов с детства, детей-инвалидов, пенсионеров, не имеющих полного стажа, и лиц, которые не имеют права на пенсию и получают сейчас 949 грн.

Количество таких граждан на сегодня - около 1 миллиона человек. Размер пенсии для них увеличится на 45% и составит 1 373 гривни.

Кроме того, с 1 октября для 5,6 млн пенсионеров пенсии в среднем увеличатся на 692 грн.

Это произойдет в результате осовременивания или перерасчета пенсии с учетом показателя средней заработной платы за три последних года. Для 600 тыс. пенсионеров отменяется 15% ограничения выплаты пенсий.

Для 104 тыс. женщин, которые досрочно вышли на пенсию в 55 лет - отменяется уменьшение размера пенсий.

В реформе также прописано, что с 2019 года индексация будет происходить автоматически. Не потребуется принимать отдельные решения правительства или Верховной Рады: на 50% от роста потребительских цен и на 50% от роста средней зарплаты за один календарный год. А с 2021 - за три предыдущих календарных года.

Ранее ЭП уже писала, что предусматривает пенсионная реформа от правительства. С основными изменениями можно ознакомиться здесь.

Как уже сообщалось, повышение пенсионного возраста не предвидится, но вместе с тем увеличивается страховой стаж, от которого будет зависеть, выйдет украинец на пенсию в 60 лет, или в 65 Некоторые эксперты называют это "скрытым повышением пенсионного возраста".

Так, если реформа таки будет принята в нынешнем виде, со следующего года выйти на пенсию в 60 лет можно будет, имея страховой стаж 25 лет (сейчас минимальный стаж 15 лет). Порог страхового стажа будет постепенно подниматься и до 2028 года достигнет 35 лет.

Сколько нужно будет страхового стажа для выхода на пенсию в 60, 63, 65 лет (не распространяется на женщин 1961 года и старше)

В первом чтении соответствующий проект закона был принят 13 июля.

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Экономическая правда