Нацбанк больше не ждёт транш МВФ

Национальный банк ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда (МВФ) по программе EFF в первом квартале 2018 года, а не в конце 2017, как предполагалось ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

"В следующем году мы ожидаем два транша МВФ: один на 2 млрд долларов и второй – на 1,5 млрд долларов", - сказал и.о. главы Нацбанка Яков Смолий.

В НБУ считают, что профицит платежного баланса вместе с следующими траншами кредита по программе EFF обеспечат дальнейшее наращивание международных резервов.

"Вместе с профицитом сводного платежного баланса это даст возможность увеличить международные резервы до 22,1 млрд долларов (или 4,2 месяца импорта будущего периода) на конец 2018 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк принял решение о повышении учетной ставки на 1% до 13,5%, а также ухудшил прогноз инфляции на 2017 год до 12,2%.