НБУ впервые за 2 года повысил учетную ставку

Национальный банк принял решение о повышении учетной ставки на 1% до 13,5%.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.

"Правление приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых с 27 октября 2017 года", - заявил он.

"Более жесткая монетарная политика будет способствовать снижению потребительской инфляции и приближению к целям в следующем году", - добавил он.

Глава НБУ перечислил причины, побудившие руковдство НБУ к повышению уровня учетной ставки.

"Потребительская инфляция в сентябре 2017 года ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в июльском инфляционном отчете. Это обусловлено, прежде всего, ускорением роста цен на сырые продовольственные товары, повышением производственных затрат, а также некоторым оживлением потребительского спроса", - сказал Смолий.

По мнению Смолия, инфляция в дальнейшем будет замедляться до 12,2% на конец 2017 года.

В следующем году она продолжит снижаться до 6,5% в 3 квартале 2018 года, и составит 7,3% на конец 2018 года.

Инфляция в 2019 году может составить уже 5%.

Отметим, что начиная с августа 2015 года, когда размер учетной ставки составлял 30%, НБУ только снижал или оставлял неизменной учетную ставку.

Ранее сообщалось, что Национальный банк намерен пересмотреть прогноз по инфляции на 2017 год после того, как месячная инфляция в сентябре составила 2%, с начала года 10,2%.

Как известно, изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

Александр Колесниченко, ЭП