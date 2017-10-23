ДТЭК начал поставки угля газовой группы из США
Энергохолдинг ДТЭК начал поставки угля газовой группы из США для покрытия дефицита топлива на отопительный сезон.
Об этом сообщает компания, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, в ближайшее время ДТЭК осуществит поставку первых 150 тыс. тонн угля марки "Г" из США.
"Данная поставка позволит сократить дефицит марки "Г" в Украине, который возник в результате повышенного отпуска электроэнергии на ТЭС, работающих на газовой группе углей, что стало следствием введения блокады и потери антрацитовых шахт на временно неконтролируемой территории", - говорится в сообщении.
Прибытие в Украину первого балкера с 75 тыс. тонн угля из США ожидается на этой неделе. Ресурс направится на Ладыжинскую и Запорожскую ТЭС.
"Прохождение осенне-зимнего периода - это главный экзамен года для ТЭС ДТЭК. Стабильность и бесперебойность поставок угля на наши ТЭС в условиях возникшего дефицита марки "Г" требует нетривиальных решений. Решение начать импорт марки "Г" из США было принято с учетом государственной политики по диверсификации источников дефицитного топлива. Американские поставщики работают эффективно и надежно. Поэтому мы начали работать с американским ресурсом. При этом для ДТЭК приоритетом остается развитие собственной добычи. Импорт - временное решение", - цитирует пресс-служба коммерческого директора "ДТЭК Энерго" Виталия Бутенко.
В компании напоминают, что ДТЭК уже импортировал уголь марки "Г" в отопительном сезоне 2016-2017.
Тогда для покрытия временной нехватки ресурса компания закупила в Польше 137 тыс. тонн угля марки "Г".
Напомним, крупнейшая энергетическая компания Украины ДТЭК переходит на электрификацию автопарка и уже купила 5 электрических хэтчбеков Hyundai Ioniq Electric.
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