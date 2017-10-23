Энергохолдинг ДТЭК начал поставки угля газовой группы из США для покрытия дефицита топлива на отопительный сезон.

Об этом сообщает компания, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, в ближайшее время ДТЭК осуществит поставку первых 150 тыс. тонн угля марки "Г" из США.

"Данная поставка позволит сократить дефицит марки "Г" в Украине, который возник в результате повышенного отпуска электроэнергии на ТЭС, работающих на газовой группе углей, что стало следствием введения блокады и потери антрацитовых шахт на временно неконтролируемой территории", - говорится в сообщении.

Прибытие в Украину первого балкера с 75 тыс. тонн угля из США ожидается на этой неделе. Ресурс направится на Ладыжинскую и Запорожскую ТЭС.

"Прохождение осенне-зимнего периода - это главный экзамен года для ТЭС ДТЭК. Стабильность и бесперебойность поставок угля на наши ТЭС в условиях возникшего дефицита марки "Г" требует нетривиальных решений. Решение начать импорт марки "Г" из США было принято с учетом государственной политики по диверсификации источников дефицитного топлива. Американские поставщики работают эффективно и надежно. Поэтому мы начали работать с американским ресурсом. При этом для ДТЭК приоритетом остается развитие собственной добычи. Импорт - временное решение", - цитирует пресс-служба коммерческого директора "ДТЭК Энерго" Виталия Бутенко.

В компании напоминают, что ДТЭК уже импортировал уголь марки "Г" в отопительном сезоне 2016-2017.

Тогда для покрытия временной нехватки ресурса компания закупила в Польше 137 тыс. тонн угля марки "Г".

Напомним, крупнейшая энергетическая компания Украины ДТЭК переходит на электрификацию автопарка и уже купила 5 электрических хэтчбеков Hyundai Ioniq Electric.