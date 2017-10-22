В Укрсоцбанке уволили главу правления

Наблюдательный совет Укрсоцбанка прекращает полномочия главы финучреждения Тамары Савощенко в связи с окончанием действия трудового контракта.

Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает FinClub.

Тамара Савощенко на должности председателя правления Укрсоцбанка находилась с 6 августа 2015 года. Долей в уставном капитале банка не владеет.

"Со 2 ноября исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Укрсоцбанк" назначен член правления Ростислав Матяш", - говорится в сообщении.

Также утвержден состав правления банка в количестве 4 человека.

"Наблюдательный совет Укрсоцбанка 19 октября удовлетворил мое заявление об уходе с поста председателя правления в связи с окончанием контракта", - сообщила Савощенко.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет разрешил владельцу "Альфа-Банка" ABH Holdings S.A. купить "Укрсоцбанк".

Владельцами ABH Holdings SA является рожденный во Львове Михаил Фридман - 36,47% и рожденный в Киеве Герман Хан - 23,27%, что являются в настоящее время гражданами Израиля и проживающие в Лондоне, а также Алексей Кузмичев - 18,12%, Петр Авен -13,76%, Андрей Косогов - 4,08% (все - граждане РФ, проживающие в Москве), а также The Mark Foundation for Cancer Research - 4,3%.