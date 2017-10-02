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Продажи новых авто в Украине выросли на 36%

Понедельник, 2 октября 2017, 20:43

Сентябрьские продажи новых легковых автомобилей в Украине относительно сентября 2016 года выросли почти на 36%.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопрома".

Как отмечается, в сентябре 7,84 тысяч новых машин получили украинские номера, что является лучшим показателем с начала года.

"Титул самой популярной марки на украинском рынке сохранила за собой Toyota, машины которой выбрали 1,144 тысяч покупателей. В результате сентябрьские продажи Toyota относительно 2016 года выросли на 36%", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, второе место завоевал Volkswagen, чьи продажи выросли в 2,6 раза до 757 новых авто.

С результатом 712 машин и ростом 37% к сентябрю 2016 года на третье место опустилась Renault.

На четвертом месте по объему продаж - Skoda, реализация которой составляет 594 авто (+ 83%).

Пятым в рейтинге стал корейский бренд KIA, продажи которого выросли на 9% и составили 460 штук.

Экономическая правда

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