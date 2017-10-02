Fitch подтвердил рейтинги Киева и Харькова
Понедельник, 2 октября 2017, 10:00
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги Киева и Харькова на уровне В-.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, передают Українські Новини.
В частности Fitch Ratings подтвердил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Киева и Харькова на уровне B-.
Агентство также повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева до A- с BBB, рейтинг Харькова подтвержден на уровне AA- со "стабильным" прогнозом.
Напомним, агентство Moody's повысило рейтинг Украины до положительного.
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