Fitch подтвердил рейтинги Киева и Харькова

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги Киева и Харькова на уровне В-.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, передают Українські Новини.

В частности Fitch Ratings подтвердил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Киева и Харькова на уровне B-.

Агентство также повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева до A- с BBB, рейтинг Харькова подтвержден на уровне AA- со "стабильным" прогнозом.

Напомним, агентство Moody's повысило рейтинг Украины до положительного.