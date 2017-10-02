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Fitch подтвердил рейтинги Киева и Харькова

Понедельник, 2 октября 2017, 10:00

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги Киева и Харькова на уровне В-.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы агентства, передают Українські Новини.

В частности Fitch Ratings подтвердил долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Киева и Харькова на уровне B-.

Агентство также повысило национальный долгосрочный рейтинг Киева до A- с BBB, рейтинг Харькова подтвержден на уровне AA- со "стабильным" прогнозом.

Напомним, агентство Moody's повысило рейтинг Украины до положительного.

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Fitch
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