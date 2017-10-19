Депутаты из БПП и "Самопомощи" протолкнули в бюджет миллиардные дотации для Косюка

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета учел в проекте бюджета на 2018 год поправку, которая позволяет крупным агрохолдингам получать миллиардные дотации из государственной казны.

Такую поправку комитет учел 19 октября на утреннем заседании.

В частности, бюджетный комитет поддержал поправку №231, на которой настаивала группа депутатов из фракций "БПП" и "Самопомощь".

Так, в соответствии с действующими нормами Закона "О государственной поддержке сельского хозяйства", с 1 января 2018 года должно было вступить в силу ограничение, которое не позволяет аграрным группам связанных компаний получать более 150 млн грн дотаций в год.

Упомянутой поправкой №231 это ограничение предлагается отменить.

За январь-июль 2017 года большую сумму дотаций получили лишь два аграрных холдинга - Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка и Укрлендфарминг Олега Бахматюка (942 млн грн и 236 млн грн соответственно). Все аграрные компании за этот период (в рамках соответствующей программы спецдотаций) получили из бюджета 2,315 млрд грн дотаций, но кроме МХП и Укрлендфарминга никто не получал больше 150 млн грн.

Поправку, которая отменяет соответствующее ограничение, подал Александр Бакуменко, который до начала работы в Верховной Раде работал Председателем ассоциации Союза птицеводов Украины, которая финансируется Мироновский хлебопродукт.

Среди подписантов также Николай Кучер, который на момент избрания был директором Департамента производства продукции растениеводства и животноводства Мироновский хлебопродукт.

Также под соответствующей поправкой подписался бывший руководитель Винницкой ОГА и внештатный советник Петра Порошенко - Александр Домбровский и народный депутат объединения "Самопомощь" Иван Мирошниченко.

Ранее ЭП сообщала, что во время заседания бюджетного комитета 18 октября бывший депутат "БПП", сейчас внефракционный, Владислав Голуб, озвучил инициативу отменить ограничение 150 млн грн в одни руки. По результатам рассмотрения Комитет принял решение создать рабочую группу, которой поручено изучить этот вопрос.

Кроме этого, ранее депутаты фракции "Самопомощь" (Олег Березюк, Иван Мирошниченко, Татьяна Острикова и Роман Семенуха) предлагали увеличить финансирование на соответствующую программу спецдотаций - с 2 до 4,5 млрд грн, то есть на уровне 2017 года. Речь идет именно о тех дотациях, которые начисляются в соответствии с аккумулированным предприятием НДС - то есть, предприятие производит продукцию, платит государству НДС, и ему государство возмещает этот налог обратно). Впрочем, соответствующую поправку комитет не принял.

Напомним, в проекте бюджета на 2018 год Минфин предлагал вдвое уменьшить объем финансирования по программе в связи с вступлением в действие ограничения по предоставлению 150 млн грн на группу связанных компаний - с 4 до 2 млрд грн.

Напомним, в 2017 году впервые в истории начала выплачиваться специальная бюджетная дотация на сельское хозяйство.

Она была введена в конца 2016 года и предусматривает дотации пропорционально размеру уплаченного в бюджет НДС. О том, что такая формула выплаты субсидий будет оказывать сильные преимущества именно производителям продукции птицеводства Экономическая правда писала в 2016 году.

Экономическая правда