Выделение нового транша МВФ откладывается – СМИ

Министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне не смог договориться с МВФ о цене газа на текущий отопительный сезон.

Об этом сообщают "Українські новини".

МВФ категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%.

По информации источников, это были последние переговоры с кредитором по этому вопросу.

МВФ был предложен правительством Украины абсолютно новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета. МВФ занял принципиальную позицию – никаких ретроактивных изменений.

В правительстве не делают резких заявлений, однако требование МВФ выполнять не собираются и намерены оставить цену газа на прежнем уровне до 1 апреля.

Такая ситуация, а также невыполнение Украиной еще целого ряда условий, делает практически невозможным продолжение выделения кредитных средств минимум до середины весны 2018 года.

Последние заявления представителей МВФ подтверждают, что к конкретному результату эти переговоры не привели. По словам источников в правительстве, это была последняя возможность договориться с кредитором о цене газа на текущий отопительный сезон.

МВФ по-прежнему категорически против изменения достигнутых ранее договоренностей.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров № 187 от 22 марта текущего года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ЭП).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля. Вместо этого 26 сентября Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.

По словам Данилюка, для получения транша Украина должна выполнить три основных шага.

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