НБУ установил официальный курс гривни на 17 октября

Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 17 октября на уровне 26,53 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,34 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6057 гривни.

Напомним, 13 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:30 установились на уровне 26,52-26,55 гривни за доллар.

Экономическая правда