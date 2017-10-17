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НБУ установил официальный курс гривни на 17 октября

Вторник, 17 октября 2017, 09:00

Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 17 октября на уровне 26,53 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,34 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,6057 гривни.

Напомним, 13 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:30 установились на уровне 26,52-26,55 гривни за доллар.

Экономическая правда

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