НБУ установил официальный курс гривни на 17 октября
Вторник, 17 октября 2017, 09:00
Национальный банк установил официальный курс гривни к доллару на 17 октября на уровне 26,53 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,34 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,6057 гривни.
Напомним, 13 октября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:30 установились на уровне 26,52-26,55 гривни за доллар.
Экономическая правда
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