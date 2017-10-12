Нацбанк отменил требования печати и нотариального заверения документов

Национальный банк отменил требование печати и нотариального удостоверения для ряда документов.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Отныне клиенты уполномоченных банков, которые желают осуществить валютную операцию, смогут не заверять печатями документы, которые подаются для проведения этих операций. Также не будет требоваться заверение печатями документов, которые подаются в Национальный банк Украины", - сказано в сообщении.

Также в целом ряде случаев снято требование относительно нотариального заверения для оригиналов или копий документов, касающихся проведения валютных операций.

При этом, нотариальное согласование перевода договоров и других документов, предоставляемых банками и их клиентами в Национальный банк, остается обязательным.

По мнению НБУ, вышеуказанные меры обеспечат выполнение Национальным банком требований обновленного украинского законодательства, а также будут способствовать упрощению условий ведения текущей деятельности банками и бизнесом.

Напомним, закон, предусматривающий отмену требования обязательного использования печатей на документах, вступил в силу 19 июля.

Экономическая правда