Украина начала процес выпуска новых евробондов

Министерство финансов объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 годов за счет выпуска новых ценных бумаг.

Соответствующее сообщение обнародовано на веб-сайте Ирландской фондовой биржи, передает "Интерфакс-Украина".

В рамках оферты Минфин готов выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации 2019 года.

Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой 1,5 млрд долларов за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным министерства, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет 1,822 млрд долларов, еврооблигаций-2020 – 1,78 млрд долларов.

Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году – 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты.

Срок предложения истекает 15 сентября в 22:00 по лондонскому времени. В то же время дата и время могут быть изменены.

Ценные бумаги будут выкупаться за счет новых еврооблигаций, выпуск которых будет анонсирован в этот же или на следующий день.

Предполагается, что финальный расчет с инвесторами будет осуществлен до 27 сентября 2017 года.

В сообщении указано, что указанная оферта является частью политики Минфина по управлению госдолгом и нацелена на продление среднего срока погашения внешних обязательств Украины.

Ранее министр финансов Александр Данилюк заявлял, что Украина планирует выйти на внешний долговой рынок после получения очередного кредитного транша Международного валютного фонда, решение по которому ожидается осенью.

Последний раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на 1,25 млрд долларов с доходностью 7,5% годовых.

Затем в 2015 году была проведена реструктуризация нескольких выпусков евробондов на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро, потери инвесторов в ходе обмена составили около 20%.

Ставка купона всех реструктуризированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, которая не приняла участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на 3 млрд долларов, выкупленных Россией в декабре 2013 года.

Нацбанк Украины ранее говорил, что ожидает размещения правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов.