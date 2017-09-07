НКРЭ выдала "Укрпочте" лицензию на поставку газа

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа ПАО "Укрпочта".

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" намерена заняться поставками природного газа на свои объекты.

ПАО планирует в ближайшее время закупить газ в объеме, необходимом для прохождения отопительного сезона всей сетью, и закачать его в хранилище оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз".

"Оттуда будем брать каждый месяц по мере необходимости и передавать до наших точек потребления (котельные, автобазы, отделения). Это должно не только обеспечить гарантированное наличие газа, но и хорошую экономию за сезон", - прокомментировал намерения компании заместитель генерального директора "Укрпочты" Александр Наход на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, 2016 год "Укрпочта" закончила с убытком 188 млн гривен, увеличив чистый доход от реализации услуг на 15% до 4,484 млрд гривен.

Компания инициирует разработку законопроекта, принятие которого позволит ей вести финансовую деятельность.

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