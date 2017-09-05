Украинцы в 2017 году ввезли более 160 тысяч авто с иностранной регистрацией - ДФС

В 2017 году в Украине по состоянию на 20 августа украинцы ввезли 164 707 авто с иностранной регистрацией.

Об этом говорится в ответе Государственной фискальной службы на запрос Радио Свобода.

При этом в ДФС отмечают, что в течение 2016 г украинцы ввезли 148 126 транспортных средств с иностранной регистрацией в режиме "временного ввоза" и транзита.

По данным Фискальной службы, в 2015 году ввезли 97 566 таких авто, а в в 2014 году - более 78 000.

В начале августа в ДФС сообщали, что в Украине незаконно находится 52,2 тысячи автомобилей на иностранных номерах: 27,6 тысячи авто, ввезенных в режиме "транзита", и 24,6 тысячи авто, временно ввезенных гражданами для личного пользования, сроки ввоза которых уже закончились.

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