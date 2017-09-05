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Нацбанк продал на аукционе 20 миллионов долларов

Вторник, 5 сентября 2017, 13:10

Национальный банк 5 сентября объявил валютный аукцион по продаже, в ходе которого продал 20,4 миллиона долларов.

Об этом говорится в данных регулятора.

Национальный банк продал на аукционе 20,4 миллиона долларов при общем объеме заявок 39,9 миллиона долларов.

НБУ продавал валюту по средневзвешенному курсу 25,9398 гривни за доллар.

Последний раз НБУ проводил аукцион по продаже валюты 31 августа и продал банкам 44,3 млн долларов по средневзвешенному курсу 25,68.

Руководство НБУ неоднократно заявляло, что придерживается гибкого курсообразования и сглаживает чрезмерные колебания, которые вызваны временными факторами.

"Когда на рынке наблюдается дефицит валюты, мы проводим аукционы по продаже. Мы намерены продолжать валютные аукционы, чтобы сдерживать волатильность курса гривны", - говорила экс-глава НБУ Валерия Гонтарева.

Напомним, 5 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 25,82-25,87 гривни за доллар, а к 11:00 подросли до 25,96-26,01 гривни за доллар.

Как известно, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 5 сентября на 16 копеек и установил его на уровне 25,9 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ аукцион
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