Украинская соцсеть Ukrainians закрывается

Украинская социальная сеть Ukrainians прекращает свое существование.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила соучредитель соцсети Александра Струмчинская.

"Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается.

Мне очень жаль, и я откровенно прошу прощения и благодарна всем пользователям, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта", - заявила она.

"Ситуация такая - моего голоса недостаточно чтобы самостоятельно продолжать реализацию проекта - руководство компании разработчиков (соучредители сети) отказались не только от самостоятельной разработки но и от возможности ее передачи любой другой стороне, которая смогла помочь мне выполнить вам обещанное", - добавила Струмчинская.

В тестовом режиме социальную сеть Ukrainians запустили в начале июня.

На данный момент в соцсети зарегистрировано около 396,548 тыс человек.

Экономическая правда