Украинская соцсеть Ukrainians закрывается
Украинская социальная сеть Ukrainians прекращает свое существование.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила соучредитель соцсети Александра Струмчинская.
"Меня поставили перед фактом, что разработка украинской социальной сети прекращается.
Мне очень жаль, и я откровенно прошу прощения и благодарна всем пользователям, которые вместе со мной искренне верили в реализацию и успех этого проекта", - заявила она.
"Ситуация такая - моего голоса недостаточно чтобы самостоятельно продолжать реализацию проекта - руководство компании разработчиков (соучредители сети) отказались не только от самостоятельной разработки но и от возможности ее передачи любой другой стороне, которая смогла помочь мне выполнить вам обещанное", - добавила Струмчинская.
В тестовом режиме социальную сеть Ukrainians запустили в начале июня.
На данный момент в соцсети зарегистрировано около 396,548 тыс человек.
Экономическая правда
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