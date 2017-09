Искусственный интеллект может стать причиной третьей мировой войны - Маск

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что конкуренция в сфере развития искусственного интеллекта может стать причиной начала Третьей мировой войны.

Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter.

Маск отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что лидер в сфере искусственного интеллекта станет "правителем мира".

"Китай, Россия, скоро все страны станут сильными в компьютерных науках. Конкуренция между странами в области искусственного интеллекта, вероятно, станет причиной Третьей мировой войны", - заявил Маск.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.