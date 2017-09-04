Искусственный интеллект может стать причиной третьей мировой войны - Маск
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что конкуренция в сфере развития искусственного интеллекта может стать причиной начала Третьей мировой войны.
Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Twitter.
Маск отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что лидер в сфере искусственного интеллекта станет "правителем мира".
"Китай, Россия, скоро все страны станут сильными в компьютерных науках. Конкуренция между странами в области искусственного интеллекта, вероятно, станет причиной Третьей мировой войны", - заявил Маск.
China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.— Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2017
Как сообщалось, ранее Маск заявлял, что "искусственный интеллект - серьезная угроза для существования цивилизации". Он призвал ввести государственный контроль за использованием искусственного интеллекта ограничить исследования в этой сфере.
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг назвал эти заявления "довольно безответственными".
Напомним, Facebook отключил систему искусственного интеллекта, потому что она придумала собственный язык.
Экономическая правда
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