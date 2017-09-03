Всемирный банк инвестировал в украинские проекты 11,6 миллиарда долларов - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что Всемирный банк за 25 лет вложил в украинские проекты 11,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Данилюк подчеркнул, что 3 сентября исполняется 25 лет членства Украины во Всемирном банке, и поблагодарил за инвестиционную, техническую и консультативную помощь, предоставленную организацией в рамках сотрудничества.

"На протяжении 25 лет на финансирование инвестиционных проектов в Украине были выделены 11,605 млрд долларов. Средства были направлены на институционное развитие органов государственной власти, поддержку отдельных направлений и проектов в приоритетных отраслях и сферах, а также системные проекты, направленные на поддержку реформ и сбалансирование государственного бюджета Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пересмотр портфеля происходит для оценки статуса выполнения проектов, после чего согласуются дальнейшие шаги для обеспечения их успешной реализации.

Кроме того, обсуждается состояние выполнения Плана мероприятий по внедрению портфеля инвестиционных проектов в Украине, утвержденного во время предыдущего совместного пересмотра, а также утверждается План мероприятий на следующее полугодие.

Напомним, ЕБРР и Всемирный банк начали кредитовать в гривне.

Как сообщалось, Всемирный банк посоветовал Украине провести 4 реформы для ускорения своего экономического восстановления.

Экономическая правда