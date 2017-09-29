Гривна на межбанке стремится к 26,60

29 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,49-26,52 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,57-26,59 гривни;

Евро - 31,33-31,35 гривни;

Российский рубль - 0,4587-0,4596 гривни.

Доллар дорожает по отношению к большинству мировых валют, а его подъем по итогам недели может стать самым значительным в этом году благодаря надеждам рынка на повышение процентных ставок Федрезерва в декабре и налоговую реформу в США, положения которой были обнародованы в среду.

Евро к 9:05 по киевскому времени в пятницу стоил 1,1775 доллара по сравнению с 1,1786 доллара на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 29 сентября на 5 копеек и установил его на уровне 26,52 гривни за доллар.

Экономическая правда