Гривна на межбанке пресекла отметку 26,50

28 сентября котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,47-26,49 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,49-26,52 гривни;

Евро - 31,15-31,18 гривни;

Российский рубль - 0,4539-0,4546 гривни.

Доллар дорожает четвертую сессию подряд в ожидании публикации окончательных данных об изменении американского ВВП во II квартале.

Ралли доллара также поддерживают возросшие ожидания повышения процентной ставки на декабрьском заседании Федеральной резервной системы и обещания налоговой реформы в США.

Евро к 8:50 по киевскому времени 28 сентября стоил 1,1722 доллара по сравнению с 1,1745 доллара на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 28 сентября на 9 копеек и установил его на уровне 26,47 гривни за доллар.

Экономическая правда