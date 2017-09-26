Отопительный сезон в Украине может начаться раньше
По метеорологическим прогнозам 27 сентября в Украине ожидается снижение температуры, поэтому не исключено, что отопительный сезон стартует раньше, чем планировалось.
Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает пресс-служба.
Он заверил, что состояние технической готовности страны к отопительному сезону составляет - 97,6%.
"Речь идет о жилом секторе, подготовке паспортов к подключению тепла в дома, детских садов, школ, больниц, а также - котельных, которые будут подавать тепло", - подчеркнул Зубко.
Напомним, в прошлом году отопительный сезон начался 5 октября и закончился 15 апреля.
Экономическая правда
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