Все разделы
Укр / Рус

Отопительный сезон в Украине может начаться раньше

Вторник, 26 сентября 2017, 11:32

По метеорологическим прогнозам 27 сентября в Украине ожидается снижение температуры, поэтому не исключено, что отопительный сезон стартует раньше, чем планировалось.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает пресс-служба.

Он заверил, что состояние технической готовности страны к отопительному сезону составляет - 97,6%.

"Речь идет о жилом секторе, подготовке паспортов к подключению тепла в дома, детских садов, школ, больниц, а также - котельных, которые будут подавать тепло", - подчеркнул Зубко.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон начался 5 октября и закончился 15 апреля.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

тепло
Материалы по теме
В Кабмине объяснили новые правила учета тепла и воды 11 сентября 2017, 12:45
Украина готова к отопительному сезону на 95% - министр 6 сентября 2017, 12:33
"Теплые кредиты" в Украине взяли 320 тысяч семей 25 августа 2017, 16:40
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте