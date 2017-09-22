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Нацбанк определился со статусом Bitcoin

Пятница, 22 сентября 2017, 18:01

Национальный банк не может признать криптовалюты валютой и предупреждает о рисках мошенничеств.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий на Ukrainian Financial Forum, передает FinClub.

"Мировые регуляторы не озабочены какой-то угрозой криптовалют из-за их маленького объема. Они озабочены только тем, что люди могут потерять деньги (инвестируя в них - Ред.) и мошенничеством, которое может быть с ними", - сказал Чурий.

"Мы можем сказать, что это точно не валюта, потому что нет центрального эмитента. И мы не можем признать это платежным средством", - пояснил он.

Его поддержал глава НКЦБФР Тимур Хромаев: "Нет никакого информационного сопровождения, нет никакой защиты прав инвесторов".

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