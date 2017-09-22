Регуляторная служба не согласовала повышение грузовых тарифов "Укрзализныци"

Государственная регуляторная служба Украины предложила пересмотреть объем повышения тарифов на железнодорожные грузовые перевозки в стране.

Такое решение огласила глава службы Ксения Ляпина по итогам обсуждения вопроса утверждения этого вопроса в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, документ о 22,5%-ном повышении указанных тарифов остался несогласованным.

Ляпина предложила бизнесу подготовить анализ, а Министерству инфраструктуры предложить тот уровень повышения тарифов, средства от которого "Укрзализныця" реально сможет направить в развитие в текущем году.

Говоря о сроках принятия решения по тарифам, она отметила, что это зависит от того, как быстро будут разработаны и внесены такие изменения. Глава ведомства не исключила, что Мининфраструктуры может успеть сделать это до 1 октября.

Как сообщалось, Кабинет министров 13 сентября 2017 года утвердил финансовый план "Укрзализныци", в котором заложено повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5% с 1 октября 2017 года.

Между тем глава Госрегуляторслужбы Ксения Ляпина в ходе обсуждения финплана "Укрзализныци" на заседании Кабмина отметила, что в условиях отсутствия независимого регулятора для такого монополиста, как "Укрзализныця", установление тарифа - вопрос регулятивный.

Кроме того Американская торговая палата в четверг, 21 сентября сообщилась, что обратилась к Кабмину с просьбой воздержаться от повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2017 году.

Эксперты компаний-членов палаты считают, что перед любым повышением железнодорожных тарифов на следующий период необходимо показать результаты предыдущего повышения, в частности, в разрезе ситуации с распределением вагонов, их оборотом, скоростью доставки и сохранностью груза.

"Палата убеждена в необходимости предоставления детального экономического обоснования повышений, ведь в прозрачности процесса тарифообразования заинтересованы как бизнес, так и государство", - резюмируют в АСС.



Ранее Госрегуляторслужба отказалась согласовывать проект приказа Мининфраструктуры, предусматривавший осуществление еще с февраля 2017 индексации тарифов на ж/д перевозку грузов в пределах страны на 25%, и решила создать совместную с бизнесом рабочую группу для определения компромиссной ставки повышения.