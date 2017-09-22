Гройсман: Уйду в отставку в случае провала пенсионной реформы

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов уйти в отставку с занимаемой должности, если ему не удастся провести пенсионную реформу.

Об этом сказал глава правительства в эфире телеканала "112.Украина" 21 сентября

"С 1 октября 5 миллионов 620 тысяч украинских пенсионеров получат повышенную пенсию, и достаточное существенную. Если я этого не выполню, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку", - сказал Гройсман.

В то же время, Гройсман выразил уверенность, что Верховная Рада все же поддержит пенсионную реформу, а Кабинету министров удастся ее реализовать.

"Я знаю, что мы это сделаем совместно с коалицией и президентом. Согласуем эти решения, они будут подписаны президентом, и мы их внедрим", - подытожил премьер-министр.

Напомним, 21 сентября депутаты Верховной Рады отказались поддержать предложение спикера парламента Андрея Парубия работать в четверг без перерывов до завершения рассмотрения законопроектов по судебной и пенсионной реформам.

Во фракции БПП прогнозируют, что Верховная Рада вернется к проекту пенсионной реформы в начале октября.

Сообщалось, что проект пенсионной реформы, одобренный Кабинетом министров Украины, предусматривает повышение минимального страхового стажа для получения пенсии с 15 лет до 25 лет в 2018 году.

Начиная с 1 января 2019 года, людям, у которых страховой стаж составляет 15 лет, пенсия по возрасту будет назначаться в 65 лет.

Те же граждане, у которых отсутствует страховой стаж продолжительностью 15 лет, будут иметь право на назначение государственной социальной помощи по достижении 65 лет исходя из совокупного дохода семьи.

Экономическая правда