"Кредит Януковича": Украина заплатила РФ миллион фунтов судебных издержек

Украина возместила часть судебных издержек, понесенных российской стороной в споре за так называемый "кредит Януковича".

Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

"Минфин РФ информирует, что компания The Law Debenture Corporation PLC, представляющая в качестве доверителя интересы России как единственного владельца облигаций Украины номиналом 3 млрд долларов, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов стерлингов", - говорится в сообщении.

"Таким образом, Украина исполнила постановление Высокого Суда Лондона о компенсации Украиной части судебных издержек, понесенных российской стороной", - заявили в пресс-службе.

Как известно, 29 марта 2017 года Высокий Суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрд долларов и выплатить проценты, но разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение.

Еще в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

Экономическая правда